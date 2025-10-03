به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه هم عهد با بیان اینکه هنگامی که آغاز عملیات در غزه اعلام شد، هنیه در حال حرکت به سمت فرودگاه برای سفر به عراق بود و عملاً در مسیر بازگشت مطلع شد، اظهار کرد: این عملیات توسط حزب‌الله، در حقیقت به‌عنوان یک وظیفه الهی، اسلامی و دینی و در راستای دفاع از مظلومان، با تدبیر، حکمت و تصمیم درست شهید سید حسن نصرالله انجام شد.

سردار قاآنی افزود: حزب‌الله در صحنه حمایت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین نقشی جدی و اثرگذار ایفا کرد و مجموعه عملیات‌هایی را علیه شهرک‌نشینان در شمال سرزمین‌های اشغالی پیش برد.

وی افزود: روز آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر، هنگام ورود به لبنان، با خود می‌اندیشیدم که چگونه باید با سید حسن درباره این حادثه سخن گفت و چه باید کرد یا نکرد. اما پیش از آنکه سخنی آغاز شود، مشاهده کردم که سید حسن نصرالله از همان لحظه شروع عملیات، عمیقاً در اندیشه وظیفه دینی و الهی خویش فرو رفته بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن بود که نه ما، نه سید حسن و نه حتی رهبران اصلی حماس از زمان دقیق این عملیات مطلع نبودند. هنگامی که آغاز عملیات در غزه اعلام شد، هنیه در حال حرکت به سمت فرودگاه برای سفر به عراق بود و عملاً در مسیر بازگشت مطلع شد.

وی ادامه داد: صلابت و تدبیر فرماندهان حاضر در غزه نشان داد که این عملیات حساس نیازمند دقت و برنامه‌ریزی ویژه بوده است. همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند «بوسه می‌زنم بر پیشانی کسانی که این کار بزرگ را انجام دادند»، این سخن بیانگر حکمت و عظمت اقدام آنان است. در حالی‌که هیچ‌کس از آغاز عملیات مطلع نبود، شهید سید حسن نصرالله با دقت و نظم، مراحل مورد نیاز را مشخص کرده بود.

سردار قاآنی تاکید کرد: شهید نصرالله با درک شرایط اجتماعی لبنان، آغاز عملیات را با زمان‌بندی دقیق هماهنگ ساخت و تصمیم گرفت شروع آن در شبی باشد که منطقه جنوب خلوت‌تر می‌شود. این انتخاب، نمونه‌ای روشن از تدبیر حکیمانه و تکلیف‌مدارانه او بود که به‌سرعت و با موفقیت به اجرا درآمد.

سید مقاومت در برابر حادثه پیجرها صلابت نشان داد

فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: تا زمان شهادت، شهید سید حسن نصرالله در مقاطع حساس با تدبیر و صلابت، صهیونیست‌ها را در جنگ روانی و نظامی به چالش کشید. در برهه‌ای نزدیک به دو هفته بدون سخنرانی، او رژیم صهیونیستی را دچار وحشت کرد و نشان داد که به همه ابعاد جنگ، از نظامی تا روانی، مسلط است.در حادثه تلخ انفجار پیجرها که هزاران شهید و مجروح بر جای گذاشت، سید نصرالله با استقامت مثال‌زدنی ایستاد و با بیان جمله‌ای تاریخی تأکید کرد که اگر جامعه ما امام‌ حسینی نبود، این مصیبت‌ها تحمل‌پذیر نمی‌شد.

وی گفت: نگاه معنوی و راهبردی او، حزب‌الله و مردم را در سخت‌ترین شرایط پایدار نگاه داشت. با وجود نگرانی‌ها از جان او، تدابیر حفاظتی گسترده‌ای اتخاذ شده بود، اما سرانجام شهادت، سرنوشت این رهبر بزرگ شد.

فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در برابر فشارهای حزب‌الله، که یک‌سوم توان ارتش خود را در جنوب لبنان درگیر کرده بود، تاب نیاورد و معادله جنگ را به‌هم زد. پس از سلسله جنایات، از شهادت فرماندهان گرفته تا حادثه انفجار پیجرها، نهایتاً جنایت بزرگ شهادت سید حسن نصرالله رقم خورد.

سردار قاآنی یادآور شد: در این حمله، علاوه بر بمب‌های سنگین، از مواد شیمیایی نیز استفاده شد که آن را به یک جنایت جنگی آشکار بدل ساخت. شهید سید نصرالله نه‌تنها رهبر حزب‌الله، بلکه همچون کوه استوار لبنان شناخته می‌شد؛ کوهی که مردم، چه شیعه و چه غیرشیعه، در سخت‌ترین حوادث به آن تکیه می‌کردند.

حزب‌الله با وجود فشار جهانی ایستادگی کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: در شرایطی که فرماندهان اصلی حزب‌الله یکی پس از دیگری به شهادت رسیده و حادثه پیجر ضربه‌ای سنگین به جامعه شیعی و بدنه مقاومت وارد کرده بود، رژیم صهیونیستی سخت‌ترین جنگ تاریخ خود را علیه حزب‌الله آغاز کرد. این نبرد نابرابر تنها به ارتش اسرائیل محدود نبود؛ بلکه آمریکا، ناتو و حتی برخی دولت‌های مدعی اسلام در پشت سر آن قرار داشتند و همه ابزارهای نظامی روز دنیا در اختیار رژیم گذاشته شد.

وی افزود: در طول ۶۶ روز جنگ، با وجود فشارهای بی‌سابقه، حزب‌الله ایستادگی کرد و دستاوردی کم‌نظیر در تاریخ مقاومت رقم زد. حتی در اوج حملات، شدت آتش دشمن از بسیاری عملیات‌های سنگین جنگ‌های گذشته فراتر بود، اما مقاومت همچنان پابرجا ماند.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: در جنگ ۲۰۰۶، رژیم صهیونیستی با استفاده از توپخانه، خمپاره، هواپیما و پهپادهای پیشرفته، فشار بی‌سابقه‌ای بر نیروهای حزب‌الله وارد کرد. برخلاف جنگ‌های معمول که هنگام حرکت نیروها، آتش دشمن قطع می‌شد، در این نبرد آتش دشمن هیچ‌گاه متوقف نشد و پهپادها با دقت بالا و سلاح‌های پیشرفته، هر حرکت نیروها را هدف قرار می‌دادند. سرعت واکنش دشمن به قدری بود که فاصله شلیک و اصابت خمپاره‌ها در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتاد. این عملیات، با وجود تهدید و جنایات گسترده علیه غیرنظامیان جنوب لبنان، تجربه‌ای کم‌سابقه در نبردهای مدرن بود.

سردار قاآنی با بیان اینکه برنامه‌ریزی متمرکز، نیروهای حزب‌الله را زنده نگه داشت، گفت: شدت آتش این جنگ به گونه‌ای بود که بی‌سابقه‌ترین آتش در تمام جنگ‌های جهان محسوب می‌شود. آنچه نیروهای حزب‌الله را زنده نگه داشت، برنامه‌ریزی متمرکز و دقیق عملیات‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: هر منطقه دارای واحدهای مختلف و قرارگاه‌های مجزا بود و حتی واحدهای کوچک‌تر که «بقعه» نامیده می‌شدند، ماموریت مشخص، خط تامین مالی، امکانات لازم و افراد کاملاً توجیه‌شده و خودکفا داشتند که بدون نیاز به دستور مستقیم، عملیات را اجرا می‌کردند. علاوه بر شدت عملیات، رساندن امکانات در چنین شرایطی بسیار دشوار بود، اما با وجود محدودیت‌های موجود، نیروهای حزب‌الله توانستند ۶۶ روز در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی که توسط تمام قدرت‌های جهانی پشتیبانی می‌شد، مقاومت کنند.

فرمانده نیروی قدس سپاه در پایان گفت: هیچ ارتش قدرتمندی در جهان نمی‌تواند چنین ایستادگی‌ای در برابر دشمنی با این حجم امکانات و جنایت انجام دهد. اینجا عظمت و مقاومت حزب‌الله به وضوح قابل مشاهده است.