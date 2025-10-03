دستگیری ۱۱نفر از مجلوبین و محکومین متواری در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی اظهار کرد: اجرای طرح امنیت محله و محور با رویکردی جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب با تلاش مأموران انتظامی در این شهرستان به طور مستمر انجام می پذیرد.

وی با اشاره به دستاورد های خوب این طرح افزود: طی ۲۴ساعت گذشته تعداد ۱۱نفر از محکومان و متهمان متواری دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان با تاکید بر اینکه پلیس متولی نظم و امنیت در جامعه است و به عنوان ضابط قضایی با جدیت و قاطعیت تمام نسبت به دستگیری مجلوبین و محکومان فراری و تحت تعقیب اقدام خواهد کرد، گفت: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز به صورت مستمر ادامه دارد.