حیدری: جنوب سیستان و بلوچستان درگیر فعالیت طوفان حاره ای می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری اعلام کرد: از شنبه تا سهشنبه (۱۲ تا ۱۵ مهرماه) در دریای عرب و شمال اقیانوس هند، افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۳۰ تا ۶۰ نات در ناحیه فعالیت طوفان گرمسیری پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: طوفان حارهای هماکنون در موقعیت ۲۲ درجه عرض شمالی و ۶۵/۶ درجه طول شرقی قرار دارد و طی روزهای آینده با حرکت به سمت جنوبغربی و سپس شمالغربی دریای عرب پیشروی خواهد کرد.
وی تأکید کرد:این طوفان خطری برای سواحل استان سیستان و بلوچستان ندارد.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: شناورهای نیمهسنگین و سنگین از تردد غیرضروری در منطقه خودداری کرده و کشتیهای تجاری و فعالان فراساحلی نیز ضمن رعایت احتیاط، تمهیدات ایمنی لازم را اتخاذ کنند. همچنین ضروری است اخبار و هشدارهای رسمی هواشناسی کشور و ادارهکل هواشناسی استان بهصورت مستمر پیگیری شود.
