به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه ( ۱۳ تا ۱۴ مهر )، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افوزد:طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی و نوار شرقی استان در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها و کاهش ۴ تا ۶ درجه ای دما شود.

حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن های پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.