لایک «اسرائیل»؛ ۷هزار دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری آنلاین نوشت: رژیم صهیونسیتی با هدف سفیدشویی جنایات خود در جنگ غزه، به اینفلوئنسرهای اینستاگرام و تیکتاک، پولهای کلان پرداخت میکند.
۷هزار دلار برای کمپین اینستاگرامی: براساس گزارش سایت آمریکایی Responsible Statecraft، اسرائیل از طریق شرکت «بریج پارتنرز» مستقر در واشنگتن، کمپینی موسوم به «کمپین اینفلوئنسرها» را تأمین مالی میکند و برای ترویج محتوای حامی اسرائیل در تیکتاک و اینستاگرام، بین ۶۱۰۰ تا ۷۳۰۰ دلار به ازای هر پست پرداخت میکند.
۹۰۰هزار دلار برای ۶ ماه: صورتحسابهایی که تحت قانون ثبت عوامل خارجی (FARA) ارائه شدهاند، نشان میدهند که برای یک دوره ۶ ماهه در سال جاری، بودجهای معادل ۹۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.
امید نتانیاهو به اینفلوئنسرها: نتانیاهو اخیراً گفته است: «چگونه مقابله کنیم؟ اینفلوئنسرهای ما. آنها بسیار مهم هستند.» با این حال در کمپین اخیر صهیونیستها در فضای مجازی که «پروژه استر» نام گرفته، هویت اینفلوئنسرها فاش نشده است.
نتیجه: تقریبا هر روز در کشوری از جهان شاهد اعتراضات یا راهپیماییهای ضدجنگ و علیه اسرائیل هستیم. در این شرایط آیا دلارها به فریاد صهیونیستها خواهند رسید؟
