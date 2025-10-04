میری: کودکان یتیم سیستان و بلوچستان تحت حمایت ۴۲ هزار حامی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری گفت: هموطنان نیک‌اندیش که در طرح اکرام ایتام و محسنین با عنوان «حامی» شناخته می‌شوند، از ابتدای سال تا پایان شهریورماه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به کودکان یتیم و محسنین سطح استان کمک کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر ۵۹ هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که این تعداد از فرزندان توسط ۴۲ هزار نفر حامی مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصدِ حامیان ما، از بومیان استان هستند که نسبت به گذشته، رشد داشته است اما انتظار ما از مردم مؤمن و یتیم‌نواز استان این است که بیش از پیش، فرزندان نیازمند و بی‌سرپرست استان را حمایت کنند، زیرا فرزندان این استان دارای کمترین سرانه دریافتی نسبت به استان‌های دیگر هستند.

میری گفت: افرادی که تمکن مالی دارند، می‌توانند تنها با پرداخت ماهیانه ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند و حمایتگر فرزندان معنوی منتخب خویش به عنوان حامی باشند.



هموطنان نیک‌اندیش جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، علاوه بر مراجعه حضوری به حوزه اکرام کمیته امداد در هر شهرستان، می‌توانند به صورت غیرحضوری و با مراجعه به وبسایت ekram.emdad.ir و یا ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۴ نیز در این امر خداپسندانه سهیم شوند.