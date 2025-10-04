فراخوان دومین سوگواره ملی «هنر و اندیشه عاشورایی» در قم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، دومین دوره سوگواره ملی «هنر و اندیشه عاشورایی» به همت دانشگاه هنر و اندیشه و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، سازمان فرهنگی ـ ورزشی شهرداری قم و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود.

ندا حمیدی‌پارسا، دبیر این رویداد ملی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: این سوگواره با شعار «اندیشه عاشورایی؛ حقیقتی که با هنر می‌ماند» و با هدف ترویج و بازنمایی مفاهیم عاشورا، اربعین حسینی و فرهنگ مقاومت از منظر هنر، در رشته‌های متنوعی همچون عکاسی، گرافیک و پوستر، تصویرسازی، صنایع‌دستی و طراحی لباس عاشورایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: شرکت در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و جزئیات کامل شیوه‌نامه و شرایط ثبت‌نام از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر و اندیشه به نشانی https://itaihe.ac.ir در دسترس قرار گرفته است.

حمیدی‌پارسا درباره شیوه داوری آثار توضیح داد: آثار ارسالی در دو مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و ریاست شورای سیاست‌گذاری این دوره را مسعود نجابتی، از اساتید برجسته گرافیک کشور بر عهده دارد.

به گفته وی، برای برگزیدگان هر بخش جوایز نقدی ارزشمندی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که نفرات اول ۲۰ میلیون تومان، نفرات دوم ۱۵ میلیون تومان و نفرات سوم ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

دبیر دومین سوگواره «هنر و اندیشه عاشورایی» با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حاشیه این رویداد گفت: این کارگاه‌ها جنبه رقابتی ندارند و با هدف ارتقای سطح دانش نظری و مهارت‌های عملی هنرمندان طراحی شده‌اند.

وی ادامه داد: موضوعاتی همچون طراحی، چاپ، عکاسی، گرافیک، صنایع‌دستی و طراحی لباس توسط اساتید برجسته آموزش داده می‌شود و این کارگاه‌ها محدود به دانشجویان دانشگاه هنر و اندیشه نیست و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند در آنها شرکت کنند.

حمیدی‌پارسا خاطرنشان کرد: در مهرماه سال جاری نیز کارگاه‌هایی در رشته‌های عکاسی، گرافیک، طراحی لباس و صنایع‌دستی با همکاری اساتید مطرح این حوزه‌ها برگزار خواهد شد و تجربه موفق سال گذشته در این زمینه، انگیزه ما را برای ادامه این مسیر دوچندان کرده است.

دبیر سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آینده اشاره کرد و افزود: دانشگاه هنر و اندیشه در نظر دارد پس از پایان این دوره، نمایشگاه دائمی و مجازی آثار برگزیده را راه‌اندازی کند تا هنرمندان بتوانند تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار دهند. همچنین قرار است آثار منتخب در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی نیز ارائه شود.

وی یادآور شد: نخستین دوره این رویداد سال گذشته برگزار شد و با استقبال گسترده هنرمندان جوان از سراسر کشور همراه بود. در آن دوره بیش از ۸۲۰ اثر در بخش‌های عکاسی، گرافیک و داستان کوتاه به دبیرخانه ارسال شد و تجربه موفق آن انگیزه‌ای برای توسعه این رویداد در رشته‌های جدید هنری در دومین دوره شد.

حمیدی‌پارسا تأکید کرد: هدف اصلی این سوگواره، ایجاد پیوند میان هنر و اندیشه‌های عاشورایی و فراهم‌کردن بستر رشد علمی و عملی هنرمندان است تا خروجی آن در قالب آثار فاخر در سوگواره‌ها و جشنواره‌های هنری کشور به نمایش گذاشته شود.