صادرات ۴ میلیون تن محصول دامی ایران با پشتیبانی سازمان دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور ظهر شنبه در نشست مشترک با فعالان و تولید کنندگان دامپروری و کشاورزی گرمسار در محل فرهنگسرای خورشید تابان این شهر با بیان اینکه دامپزشکی یکی از ارکان اساسی پدافند غیر عامل است، ابراز داشت: به این منظور می طلبد که در سنگر امنیت غذایی و سلامت تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه دامپزشکی پشتیبان تولید ملی و صادرات است، افزود: چهار میلیون تن محصولات دامی و فرآوری به بازارهای جهانی صادر می شود که ارز آوری خوبی نیز به همراه دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ورود بیماری های اپیدمی دامی یا مشترک ۱۰ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می کند، ابراز داشت: خوشبختانه در هیچ کدام از شاخه های مربوط به دامپزشکی این مورد رخ نداده است.

رفیعی پور با بیان اینکه سالانه بالغ بر یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، تصریح کرد: علاوه بر برترین های تولید کننده تخم مرغ در جهان در تولید قزل الا نیز با ۶۰۰ هزار تن سالانه ایران رتبه نخست دارد.

وی افزود: کسب رتبه هفتم گوشت مرغ با سه میلیون تن در سال، رتبه سوم یا چهارم در تولید عسل با هزار تن ‌و رتبه دوم دنیا در تولید شیر با ۱۲ میلیون تن سالانه از دستاوردهای دامپزشکی است.

به گزارش مهر، در پایان مراسم جمعی از فعالان بخش دامپزشکی و بهره برداران تولیدات دامی گرمسار با حضور مسئولان محلی و استانی تقدیر شدند.