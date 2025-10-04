احتمال انتخاب اولین نخست وزیر زن در ژاپن قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سانای تاکائیچی، در دور دوم رایگیری درونحزبی، شینجیرو کوئیزومی - پسر نخستوزیر اسبق ژاپن را شکست داد؛ اتفاقی که احتمال انتخاب نخستین نخست وزیر زن در این کشور را قوت بخشیده است.
تاکائیچی ۶۴ ساله، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی بود، در حزب حاکم ژاپن تمایلات راستگرایانه دارد.
رایگیری پارلمان ژاپن برای انتخاب نخستوزیر بعدی احتمالا ۱۵ اکتبر(۲۳ مهر) برگزار خواهد شد.
رأیگیری روز شنبه فقط شامل ۲۹۵ نماینده پارلمان از حزب حاکم و حدود یک میلیون عضو پرداختکننده حق عضویت بود. این رایگیری انعکاس نظر تنها یک درصد از مردم ژاپن محسوب میشود.
انتظار میرود که تاکائیچی جایگزین شیگرو ایشیبا، نخستوزیر فعلی ژاپن شود زیرا این حزب همچنان بزرگترین حزب در پارلمان است. با این حال، پس از انتخابات اخیر، ائتلاف تحت رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات دیگر اکثریت را در هیچکدام از دو مجلس ژاپن ندارد و برای اداره بهینه کشور، به همکاری قانونگذاران و نمایندگان احزاب مخالف نیاز خواهد داشت.
تاکائیچی در صورت انتخاب به عنوان نخست وزیر، با زنجیرهای از مسائل و چالشهای پیچیده از جمله پیری جمعیت، تنشهای ژئوپلیتیکی، تضعیف اقتصادی و نگرانیهای فزاینده درباره مهاجرت روبهرو خواهد شد.
