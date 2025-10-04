۹۰ درصد دامداری های آذربایجان غربی سنتی هستند؛انجام ۸۶هزار مورد بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامید خلیل زاده پیش از ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز دامپزشکی، اظهار کرد: آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی و دارا بودن رتبه های برتر کشوری در زمینه جمعیت دامی، تولید گوشت قرمز و مرغ از اهمیت ویژه ای در زمینه تامین امنیت غذایی و صیانت از جمعیت دامی در کشور برخوردار است.

وی با بیان ایککه سالانه تا ۱۴ مرحله عملیات مایه‌کوبی و واکسیناسیون در بین دام‌ها از جمله زنبورعسل، سگ‌سانان، گاو و گوسفند انجام می‌شود، افزود: استان دارای ۴۶۰ هزار راس دام سنگین و بیش از ۴ میلیون راس دام سبک است که هر ساله در ۱۴ نوبت واکسیناسیون این دام ها انجام می گیرد.

به گفته مدیرکل، حدود ۹۰ درصد دامداری‌های استان به‌صورت سنتی در بیش از ۲۹۰۰ واحد روستایی فعالیت دارند و دامپزشکان با مراجعه مستقیم به روستاها، واکسیناسیون را به‌صورت میدانی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی از نظر جمعیت دام سبک و سنگین در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد تومان در قالب قراردادهای برون‌سپاری به بخش خصوصی واگذار شده است.

خلیل زاده عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های خطیر دامپزشکی، مبارزه با بیش از ۸۵۰ بیماری مشترک انسان و دام است. همچنین تأمین امنیت و ایمنی غذایی جامعه، با نظارت دقیق بر سلامت فرآورده‌های خام دامی انجام می‌شود تا هیچ محصول آلوده‌ای به دست مصرف‌کننده نرسد.

وی یادآور شد: در سال جاری بیش از ۸۶ هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های دامی استان صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: در ۱۳ کشتارگاه طیور استان نیز بیش از ۳۲ میلیون قطعه مرغ کشتار و ۳ تُن فرآورده غیرقابل مصرف ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در تامین واکسن دام و طیور در آذربایجان غربی وجود ندارد، اضافه کرد: در استان طغیان بیماری دامی و طیور نداریم، افزود: با آغاز فصل سرما، استان برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان آماده است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان، طی سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۸۰ محموله وارداتی و ۱۱ هزار و ۴۶۳ محموله صادراتی در حوزه دام و فرآورده‌های دامی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. همچنین ۷۰۱ رأس دام سبک وارد و ۳۸۸ هزار رأس از استان خارج شده است.

خلیل زاده صدور ۷۵ مجوز داروخانه و کلینیک دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: دامپزشکی استان اکنون بیش از ۲۵۰۰ عضو فعال دارد که در راستای سلامت دام و امنیت غذایی مردم تلاش می‌کنند.