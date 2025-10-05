به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال تهران از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.

آبی‌پوشان پایتخت پس از نتایج ضعیف در دیدارهای اخیر، در شرایطی به میدان می‌روند که فشار زیادی روی کادرفنی و بازیکنان این تیم وجود دارد. هر نتیجه‌ای جز پیروزی می‌تواند حواشی استقلال را افزایش دهد و حتی احتمال ایجاد تغییراتی روی نیمکت این تیم را بالا ببرد.

در آن سوی میدان، چادرملو که همراه با پرسپولیس تنها تیم های بدون شکست لیگ برتر محسوب می‌شوند، در حالی در تهران میزبان این دیدار است که به دنبال ثبت دومین پیروزی خود در فصل جاری است. شاگردان سعید اخباری در صورت کسب سه امتیاز این بازی، کار بزرگی مقابل یکی از مدعیان سنتی لیگ انجام خواهند داد.

در جدول رده‌بندی، چادرملو با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم و استقلال با ۶ امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارند. پیروزی در این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند باعث بهبود جایگاه آن‌ها در جدول شود.

در دو دیدار رفت و برگشت فصل گذشته، جدال دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه یافت و باید دید در دیدار امروز، طلسم تساوی‌ها شکسته خواهد شد یا خیر.

دیدار امروز سومین تقابل دو تیم در تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شود. در دو بازی گذشته، هر دو مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است و تاکنون هیچ تیمی موفق به باز کردن دروازه دیگری نشده است.

از نظر عملکرد سرمربیان، سعید اخباری در سه تقابل خود با استقلال، دو تساوی و یک شکست را در کارنامه دارد و هنوز موفق به کسب پیروزی مقابل آبی‌پوشان نشده است.

از نکات جالب این دیدار، حضور محمدحسین فلاح و رضا میرزایی به عنوان بازیکنان مشترک دو تیم در سال‌های گذشته است. همچنین حنیف عمران‌زاده و فراز فاطمی از اعضای کادرفنی چادرملو نیز سابقه حضور در استقلال را در کارنامه دارند.

چادرملو در پنج دیدار ابتدایی فصل جدید، با کسب یک برد و چهار تساوی، ۷ امتیاز به دست آورده و در رتبه هفتم جدول قرار دارد. استقلال نیز در همین مدت، یک برد، سه تساوی و یک شکست را تجربه کرده و با ۶ امتیاز در جایگاه یازدهم ایستاده است.

از نظر عملکرد دفاعی، چادرملو با چهار کلین‌شیت بهترین تیم لیگ در این بخش محسوب می‌شود. در مقابل، استقلال تنها یک کلین‌شیت داشته و دومین خط دفاعی ضعیف لیگ به شمار می‌رود. استقلال در پنج هفته نخست به طور میانگین ۱/۴ گل زده و ۱/۴ گل دریافت کرده است، در حالی که چادرملو میانگین ۱ گل زده و ۰/۸ گل خورده در هر بازی دارد.

میانگین سنی بازیکنان استقلال ۲۷ سال و چادرملو ۲۶/۵ سال است. استقلال در ترکیب خود از حضور هفت بازیکن خارجی بهره می‌برد و چادرملو نیز پنج بازیکن خارجی در اختیار دارد.

در ترکیب چادرملو، رِنی بوبو به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش در این دیدار نخواهد بود.

قضاوت دیدار امروز را موعود بنیادی‌فرد بر عهده دارد. او تاکنون در ۳۲ مسابقه برای استقلال قضاوت کرده که حاصل آن ۱۶ پیروزی، ۱۰ تساوی و ۶ شکست برای آبی‌پوشان بوده است. بنیادی‌فرد برای هیچ تیمی به اندازه استقلال قضاوت نکرده و این مسابقه نخستین قضاوت او برای تیم چادرملو محسوب می‌شود.

در حالی‌که کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه تختی پیش از بازی، صدای اعتراض کادرفنی هر دو تیم را درآورده است، حالا باید دید این شرایط نامناسب تا چه اندازه روی عملکرد استقلال و چادرملو تأثیر خواهد گذاشت. زمین ناهموار تختی در هفته‌های اخیر بارها مورد انتقاد تیم‌های مختلف قرار گرفته و بازیکنان را در اجرای برنامه‌های تاکتیکی با مشکل مواجه کرده است. حالا باید دید در دیدار حساس امروز، دو تیم می‌توانند با وجود این شرایط سخت، فوتبال روانی را به نمایش بگذارند یا کیفیت زمین بار دیگر مانع از انجام یک بازی تماشایی خواهد شد.

این دیدار از ساعت ۱۸:۱۵ امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴

* فجرسپاسی یک - استقلال خوزستان ۲

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

* مس رفسنجان ۲ - پیکان صفر

* آلومینیوم یک - شمس‌آذر صفر

* پرسپولیس یک - گل‌گهر یک

* ملوان یک - خیبر صفر

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

* سپاهان صفر - ذوب آهن صفر

* فولاد صفر - تراکتور صفر

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

* چادرملو - استقلال؛ ساعت: ۱۸:۱۵