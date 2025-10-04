توسعه کشاورزی،صنایع تبدیلی و احیای واحدهای راکد در اولویت کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و در آن جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان نظام بانکی و تشکلهای بخش کشاورزی حضور داشتند.
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این نشست ضمن قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی، با اشاره به گزارش ارائهشده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، چند نکته کلیدی را مورد تأکید قرار داد.
ضرورت تقویت صنایع تبدیلی و پایانه صادراتی کشاورزی
وی در سخنان خود اظهار داشت: اجرای الگوی کشت منطقهای باید جدی گرفته شود، چرا که علاوه بر کاهش ریسک، افزایش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت. توسعه صنایع تبدیلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارزش افزوده ایجاد میکند و مانع خامفروشی محصولات کشاورزی میشود. ما باید این صنایع را تقویت کنیم تا سود آن در داخل استان بماند.
استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی بسیار مهم است. همانگونه که در جمع تشکلهای کشاورزی نیز تأکید شد، احداث پایانه صادراتی در قصر شیرین با همکاری منطقه آزاد میتواند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کرده و صادرات محصولات استان را رونق بخشد. همچنین برندسازی در همه محصولات بهویژه انار، انگور، زیتون و انجیر باید در قالب جشنوارههای محصولمحور دنبال شود تا نام کرمانشاه در بازارهای ملی و بینالمللی مطرح گردد.
حبیبی به اهمیت سامانه گرمسیری اشاره کرد و گفت: این سامانه میتواند کشاورزی استان را متحول کند. راهاندازی سازمانی مستقل برای مدیریت این سامانه ضروری است و باید بهطور ویژه پیگیری شود.
وی با بیان اینکه توسعه گلخانهها از سیاستهای کلان استان است، خاطرنشان کرد: در حالی که کرمانشاه قطب کشاورزی کشور محسوب میشود، تنها ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار گلخانه در استان فعال است که بسیار ناچیز است. باید این ظرفیت را چندین برابر کنیم. همچنین در بخش شیلات و آبزیپروری بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۱۰ هزار تن به ظرفیت موجود اضافه کنیم و با توجه به ارزیابی رئیس سازمان شیلات کشور، امکان دو برابر شدن ظرفیت فعلی در استان وجود دارد.
استاندار کرمانشاه حمایت از شرکتهای دانشبنیان کشاورزی و توسعه زنجیرههای ارزش را بسیار مهم دانست و گفت: از تولید تا فروش و صادرات باید در قالب زنجیره ارزش تعریف و اجرایی شود. همچنین مجتمع گلخانهای کوثر در اسلامآباد غرب باید بهطور ویژه پیگیری شود تا این ظرفیت خفته به نتیجه برسد.
حبیبی با اشاره به گزارش جهاد کشاورزی درباره ۱۲۷ واحد قابل احیا در استان تصریح کرد: باید برنامه عملیاتی جامع برای احیای این واحدها ارائه شود. احیای آنها تنها وابسته به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیست بلکه به حمایتهای بینبخشی دستگاهها نیز نیاز دارد.
وی در ادامه به تفاهمنامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه باید عملیاتی شود تا مدیران استانی بتوانند بر اساس آن از مسئولان ملی مطالبهگری کنند. برخی سازمانهای وابسته به وزارت کار ردپایی در استان ندارند و این مطالبه جدی ماست که این سازمانها فعال شوند و در کرمانشاه سرمایهگذاری کنند.
لزوم نقشآفرینی دانشگاهها و نهادهای ملی در توسعه استان
استاندار کرمانشاه همچنین از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خواست سیمای آماری استان را بازنگری کند و گفت: برخی اطلاعات و آمار ارائهشده با واقعیت موجود تطابق ندارد و لازم است دادهها بهروز شود تا مبنای تصمیمگیری صحیح قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقشآفرینی دانشگاهها تأکید کرد و گفت: دانشگاههای استان باید در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری، علوم انسانی و فرهنگی نقش فعال ایفا کنند. ما ردپای جدی از حضور دانشگاهها در این عرصهها نمیبینیم. دانشگاهها باید خطدهی و جهتگیری کنند تا دستگاههای اجرایی بر اساس آن حرکت نمایند.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه تلاش مضاعف و شبانهروزی دستگاهها برای تحقق مصوبات دولت ضروری است، گفت: اگرچه اقدامات انجامشده در استان بهعنوان الگو به سایر استانها ابلاغ شده است، اما با توجه به عقبماندگیهای موجود باید بیش از گذشته پیگیری و اهتمام داشته باشیم تا مصوبات دولت به نتیجه مطلوب برسد.
