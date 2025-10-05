حسین حسینزاده مربی تیم کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیمهای ملی کشتی اظهار داشت: بعد از مسابقات جهانی کرواسی، نتیجهای بسیار درخشان با تلاش و زحمات فدراسیون، سرمربی تیم ملی و کادر فنی به دست آمد. ما ظرفیت کسب ۱۰ مدال خوشرنگ را داشتیم اما به هر حال داوران در دو وزن به ما اجحاف کردند و در نهایت تیم با کسب هشت مدال به کشور بازگشت.
وی افزود: باید از فدراسیون کشتی و درخشش کمنظیر تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی قدردانی کرد. برای نخستین بار در تاریخ، هر دو تیم بهصورت همزمان قهرمان جهان شدند و دل مردم را شاد کردند.
وی ادامه داد: وضعیت بدنی کشتیگیران بسیار عالی بود، بهویژه در تیم فرنگی؛ از وزن ۵۵ کیلوگرم که عجوبه این وزن، پیام احمدی، درخشش داشت تا سنگینوزن ۱۳۰ کیلوگرم که مدالهای خوشرنگ دیگری به دست آمد. بچهها با یکدلی، صداقت و تعهد کامل برای مردم جنگیدند و با وجود ناملایمتی داوران، عملکردی تحسینبرانگیز داشتند.
مربی تیم کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از پایان مسابقات جهانی اردوهای آمادهسازی تیم امیدها و تیم اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی آغاز شد. هماکنون در اردو حضور داریم و سیزدهم مهرماه این اردو به پایان میرسد. پس از سه تا چهار روز استراحت مرحله بعدی اردو مجدداً آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامهریزی شده که در روزهای ۲۴ یا ۲۵ مهرماه، تیم ملی امیدهای زیر ۲۳ سال به رقابتهای جهانی در کشور صربستان اعزام شود. امیدواریم در این رقابتها نیز تیمهای آزاد و فرنگی نمایش موفقی داشته باشند و بتوانیم ۱۰ مدال دیگر کسب کنیم و بار دیگر دل مردم ایران را شاد کنیم.
