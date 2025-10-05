به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچکزاده در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس قانون دارد و باید براساس آییننامه پیش برود.
کوچکزاده در ادامه با استناد به ماده ۵۱ آییننامه داخلی مجلس گفت: طبق بند ۲ تبصره اول ماده ۵۱، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه، رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور سال بعد است. این گزارش باید جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. حداقل ما نمایندگان باید بدانیم بودجه چند هزار میلیاردی مجلس چگونه هزینه شده است. اما متأسفانه سالهاست از این وظیفه مهم غفلت شده و گزارشی ارائه نمیشود.
وی در ادامه به وعدههای عملینشده ریاست مجلس اشاره کرد و گفت: آقای قالیباف! یکی از وعدههایی که شما دادید و هرگز عملی نشد را هم میخواهم یادآوری کنم؛ عدهای از نمایندگان مجلس خواستار این بودند که موضوع خروج از NPT مطرح شود، ۹ نفر از نمایندگان در سامانه ثبتنام کرده بودند، اما امروز گفته میشود ۱۵ نفر ثبتنام کردهاند. مردم بدانید ما آن روز در شرایط حساسی بودیم. خواهش میکنم آقایان سر و صدا نکنند؛ این موضوع در دستور کار نیست، اما لازم است دربارهاش شفافسازی شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکرتان وارد نیست و از ابتدا خارج از موضوع دستور صحبت کردید؛ همانند آن مصاحبهای که درباره NPT در جلسه غیرعلنی انجام دادید که خلاف واقع بود.
گفتنی است، چندی پیش کوچکزاده گفته بود که در جلسه غیرعلنی مجلس و علیرغم اصرار برخی از نمایندگان، قالیباف اجازه نداد طرح خروج از NPT مطرح شود.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بخش دیگری از تذکر کوچکزاده، گفت: آقای کوچکزاده گفت بودجه چند هزار میلیاردی مجلس که باید بگویم اصلا بودجه مجلس چند هزار میلیارد نیست.
رئیس مجلس، ادعای نماینده تهران مبنی بر جلوگیری قالیباف از مطرح شدن طرح نمایندگان درباره خروج از NPT در جلسه غیرعلنی را رد کرد و آن را خلاف واقع دانست.
