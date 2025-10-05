  1. استانها
سرهنگ احدی: تکریم از خانواده شهدا وظیفه همگانی است

آستارا - فرمانده انتظامی آستارا با بیان اینکه خانواده شهدا نمونه بارز صبر و استقامت در جامعه هستند، گفت: تکریم از خانواده شهدا وظیفه همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید ضاربیان با بیان اینکه تکریم خانواده شهدا وظیفه‌ همگانی است، گفت: کمترین ادای دین به خانواده های شهدا دیدار با آنان است.

وی با بیان اینکه دیدار و دلجویی از خانواده شهداء وظیفه ما مسئولان است، افزود: خانواده شهداء به واقع نمونه بارز صبر و استقامت هستند و دیدار و ملاقات با خانواده این عزیزان از مهمترین وظایف ما است.

احدی با بیان اینکه مسئولان خدوم خود را وامدار شهدا دانسته و همواره در راستای رفع مطالبات به حق خانواده این بزرگواران تلاش خواهند نمود تصریح کرد: خانواده شهدا بدانند اجر و جایگاه ایثارگری خانواده شهدای گرانقدر کمتر از شهادت نیست.

فرمانده انتظامی آستارا، فرهنگ شهادت و ایثارگری را تضمین کننده آرامش جامعه توصیف کرد و گفت: نسل امروزه نیازمند آشنایی با فرهنگ شهید، شهادت و ایثارگری است و صبر و استقامت خانواده شهدا و جانبازان بهترین الگو برای جامعه امروزی ما است.

شهید والامقام علی ضاربیان متولد ۱۳۴۳ در روستای صیادلر آستارا به عنوان سـرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت و در چهاردهم دی ۱۳۶۳ در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

