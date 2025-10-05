کدام دانشجویان برای سفر عمره اولویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد طاهری سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان امروز در مراسم نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان گفت: سفرعمره دانشگاهیان تنها یک سفر جغرافیایی نیست یک سفر از خود به خداست.

وی درباره اینکه کدام دانشجویان در اولویت اعزام به عمره مفرده قرار دارند، گفت: دانشجویانی که تاریخ عقد آنها مربوط به دو سال گذشته بوده و زوج های دانشجویی که هر دو طرف دانشجو باشند در اولویت سفر عمره قراردارند.

سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: فرایند ثبت نام عمره دانشجویی از امروز آغاز می شود و اطلاع رسانی توسط دفاتر نهاد رهبری و شوراهای هماهنگی در استان‌ها شروع خواهد شد، سایت لبیک از همین اکنون آماده پذیرش دانشجویان است.

وی افزود: مهلت ثبت نام از امروز ۱۳ مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه انجام می شود. سپس قرعه کشی به صورت سیستمی انجام می شود، تنها محدودیت ما برای ثبت نام، شامل دانشجویان غیرایرانی است که دردانشگاه ها مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: کاروان های دانشجویی دختران و کاروان های دانشجویی پسران به صورت مجزا اعزام خواهند شد کاروان دانشجویان متاهل و اساتید نیز اعزام می شوند.

وی افزود: برای اینکه سفر پر بهره ای باشد دوره های آموزشی را برای عوامل اجرایی اعم از روحانیان، مدیران و مجموعه فرهنگی که در هتل‌های مکه و مدینه مستقر می شوند خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بسته‌های فرهنگی قبل از سفر تقدیم دانشجویان می شود. رایزنی‌های خیلی زیادی با سازمان حج انجام شده تا اسکان دانشجویان در مکان های استاندارد و نزدیک به حرم اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام طاهری افزود: برنامه‌های معنوی خوبی برای عمره‌گذاران دانشگاهی در طول اقامت شان طراحی شده است، برای اینکه دانشجویان در مسیر ثبت نام و اعزام مشکلی نداشته باشند تمام تسهیلات اداری، سعی می‌شود که فراهم شود با اداره گذرنامه صحبت می شود تا برای صدور گذرنامه به وقت مشکلی ایجاد نشود همچنین با نظام وظیفه در بحث خروج از کشور دانشجویان مشمول هماهنگی می شود، در باب تسهیلات سفر نیز تلاش می شود با رایزنی که با دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها صورت می گیرد تسهیلات برای سفر مهیا شود.