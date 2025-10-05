اجرای بیش از ۵۰ پروژه طرح هادی برای توسعه روستاهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان گلستان، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ایام مبارک روز ملی روستا و عشایر، بیش از ۵۰ پروژه طرح هادی در سطح روستاهای استان در حال اجراست و ساخت ۱۱۴۸ واحد مسکونی نیز در این مناطق پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه‌ها، شامل ۵۰ پروژه طرح هادی و هزار و ۱۴۸ واحد مسکونی، بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است که موجب بهبود شرایط زندگی روستاییان می‌شود.

خسروی همچنین از افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد و گفت: این تسهیلات علاوه بر روستاها، برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز قابل بهره‌برداری است تا همه مردم استان بتوانند از مسکن مقاوم و باکیفیت بهره‌مند شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: روستای کلاهجان سادات به عنوان یکی از نمونه‌های موفق، امروز شاهد افتتاح پروژه‌های مسکن و طرح هادی بود که نمونه‌ای از فعالیت‌های بنیاد مسکن در سراسر استان است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: بخشی از هزینه تکمیل واحدهای مسکونی توسط خود مالکین تأمین می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی ما، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای ساکنان این مناطق است.