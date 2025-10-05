اجرای مرحله دوم طرح «آفتاب مهربانی» در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در آیین اجرای طرح «آفتاب مهربانی»،با اشاره به جایگاه رفیع علم و قلم در اسلام و سیره امام رضا(ع)، این طرح را گامی در جهت ترویج معارف قرآنی و رضوی، خواند.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه اولین نهاد فرهنگی در حرم مطهر رضوی،کتابخانه بوده است، اظهار کرد: مأموریت اصلی ما ترویج معارف قرآنی، نبوی و اهل‌بیت(ع) است و کتاب، از بهترین ابزارها برای تحقق این هدف است.

وی همچنین با تقدیر از حمایت‌های تولیت آستان قدس رضوی، افزود: نگاه بلند آیت الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، به مقوله علم و فرهنگ، باعث شد این طرح برای دومین سال و با کیفیتی تکامل‌یافته شامل تنوع بیشتر کتاب‌ها، مشارکت گسترده‌تر نهادهای داخلی و خارج از آستان و برنامه‌ریزی برای رویدادهای متنوع، اجرایی شود.

طالبی در ادامه با اشاره به تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب«خانوم ماه» از انتشارات به‌نشر، این اتفاق را نشانه اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی آستان رضوی خواند و گفت: باید با نیازسنجی و ذائقه‌سنجی دقیق، آثار ارزشمند را با زبان روز به دست مخاطب برسانیم.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی دو راهبرد اصلی این سازمان را احیای امر ائمه(ع) از طریق تولید و حفظ آثار فاخر و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در معرفی جامع ابعاد وجودی ائمه معصومین(ع) عنوان کرد و افزود: باید این معارف را در سه بعد قدسی، سبک زندگی و حکومت‌سازی به زبان روز، به جهان عرضه کنیم.

وی با اشاره به موفقیت طرح آفتاب مهربانی،توسعه «نذر فرهنگی» و تعمیم این طرح به سراسر کشور به‌ویژه مناطق محروم را از برنامه‌های آینده دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی خیرین، این سفره فرهنگی با برکت امام رضا(ع)، هرچه گسترده‌تر شود.