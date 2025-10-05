فرماندار چالوس: حفظ کشور نتیجه مقاومت و خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای دفاع مقدس و مقاومت گفت: حفظ تمامیت ارضی کشور در دوران جنگ تحمیلی بدون از دست دادن حتی یک وجب خاک، نشان از مقاومت و ایستادگی مردم دارد و امروز نیز امنیت کشور به برکت خون شهدا برقرار است.
وی به نقش مردم و فرزندان این سرزمین در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، مردم جانانه در برابر دشمن ایستادند و حتی یک ذره از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد.
وی افزود:امنیت و آزادی که امروز در کشور وجود دارد به خاطر فداکاریهای شهداست و اگر این خونهای مقدس نبود، شرایط به شکل دیگری بود.
یوسفپور همچنین تاکید کرد: روحیه جهاد و مقاومت باید حفظ شود و یاد و خاطره شهدا نباید تنها به برگزاری مراسم محدود بماند، بلکه باید باعث حرکت به سمت تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب شود و مردم در شرایط سخت همواره همراهی کردهاند.
وی با اشاره به جنگهای کوتاهمدت اخیر گفت: این وقایع ارزش ثبت شدن و تحلیل دارند تا از تجربههای آنها استفاده شود.
در پایان یوسفپور پیام مقام معظم رهبری را یادآور شد و تاکید کرد حفظ اقتدار کشور نیازمند همدلی و رعایت قوانین و اصول ملی است.
نظر شما