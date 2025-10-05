به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هزاران نفر از شهروندان پاکستانی با برگزاری تظاهرات در شهر کراچی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را محکوم کردند.

شهروندان پاکستانی در این تظاهرات در حالی که پرچم‌ فلسطین را حمل می‌کردند، شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا سر دادند.

پایتخت مغرب نیز روز یکشنبه شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده بود که طی آن هزاران نفر از شهروندان با حضور در خیابان‌ها ضمن اعلام حمایت خود از مردم غزه، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

شهروندان مغربی با سر دادن شعارهایی بر مخالفت قاطع خود با روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند و خواستار پایان یافتن تجاوزهای اسرائیل و رفع محاصره غزه شدند.

از سوی دیگر دهها هزار نفر از مردم ترکیه در شهرهای مختلف این کشور از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر در حمایت از مردم غزه و در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی به خیابانها آمدند.

این تظاهرات‌ها در حالی برگزار شده است که در طول ۲۴ ساعت گذشته بیست و چهار شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

اشغالگران صهیونیست علیرغم درخواست‌ها برای توقف حملات به غزه، برای دومین روز متوالی به نسل‌کشی خود ادامه داده و در دو روز گذشته ۱۳۱ بار به مناطق مختلف غزه حمله کردند که این حملات ۹۴ شهید بر جا گذاشته است.

اشغالگران اسرائیلی به تجاوز وحشیانه خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و درخواست‌های آتش‌بس اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و همچنین پاسخ مثبت ارائه شده به این پیشنهاد را نادیده می‌گیرند.