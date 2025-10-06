به گزارش خبرنگار مهر، رادیو تهران این روزها با بازگشت برنامه‌ای نوستالژیک به نام «همسایه سلام»، مسیر تازه‌ای را در روایت زندگی مردم روستاها و عشایر استان تهران گشوده است. این برنامه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ تا ۱۶ روی آنتن می‌رود، تلاش دارد تا به گفته ایمان جهانی تهیه‌کننده آن، تصویر دقیق‌تری از زیست و ظرفیت‌های مردمان روستایی و عشایری ارائه دهد و پلی ارتباطی میان مردم و مسئولان بسازد.

ایمان جهانی درباره اهداف برنامه «همسایه سلام» رادیو تهران به خبرنگار مهر بیان کرد: هدف ما فقط بیان مشکلات و کمبودها نیست. رادیو تهران قصد دارد از فرصت‌های مغفول‌مانده در روستاها و عشایر بگوید، از زمین‌های حاصلخیز ورامین گرفته تا ییلاقات سرسبز فیروزکوه، از بانوان کارآفرین تا دامداران و کشاورزان پرتلاش که هر کدام قهرمانان گمنام اقتصاد محلی‌ هستند.

وی اضافه کرد: ساختار برنامه ترکیبی از گفتگو، گزارش‌های میدانی، ارتباط زنده با شنوندگان و پیام‌های مردمی است تا فضایی زنده و واقعی از زندگی روستایی ارائه شود. تماس‌ها و پیامک‌های مردمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه است. مردم با ما حرف می‌زنند، دغدغه‌ها و ایده‌هایشان را مطرح می‌کنند و ما هم آنها را بی‌واسطه به گوش مسئولان می‌رسانیم. در واقع، رادیو تهران در این برنامه به تریبون روستاییان و عشایر تبدیل می‌شود.

این تهیه کننده بیان کرد: «همسایه سلام» علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادی و اجتماعی، نگاهی فرهنگی و آموزشی نیز دارد. در هر قسمت سعی می‌کنیم یکی از جنبه‌های زندگی روستایی را برجسته کنیم، از معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی گرفته تا هشدار درباره کلاهبرداری‌های تلفنی و مجازی در مناطق روستایی. حتی پیش‌بینی‌های هواشناسی تخصصی برای کشاورزان در نظر گرفته شده تا اطلاعات دقیق و کاربردی به مخاطبان داده شود.

تهیه‌کننده برنامه همچنین به نگاه توسعه‌محور آن اشاره کرد و افزود: تهران فقط برج‌ها و خیابان‌های شلوغ نیست. در حاشیه همین کلان‌شهر، روستاهایی وجود دارد که نفس می‌کشند، تولید می‌کنند و در هویت فرهنگی و اقتصادی استان نقش دارند. ما می‌خواهیم این صداها را به مرکز شهر برسانیم و نشان دهیم که پایتخت، فقط محدوده مرکزی‌اش نیست.

وی با اشاره به دیگر جزئیات برنامه عنوان کرد: اگر قرار است توسعه متوازن در استان تهران محقق شود، باید رسانه‌ها به‌ویژه رادیو سهم خود را ایفا کنند. ما در «همسایه سلام» باور داریم که شنیدن صدای روستاییان، نخستین گام برای شناخت و حل مسائل آنهاست. این برنامه می‌خواهد تصویری واقعی، امیدبخش و انسانی از زندگی در روستاها ارائه دهد؛ تصویری که از دل مردم می‌آید و دوباره به مردم بازمی‌گردد.

جهانی در پایان گفت: برنامه «همسایه سلام» با اجرای صمیمی، موسیقی‌های بومی و حضور مستقیم مخاطبان، گامی تازه در جهت توجه به هویت و ظرفیت‌های مناطق روستایی استان تهران برداشته است؛ تلاشی رادیویی برای یادآوری این حقیقت که روستاها همچنان تپنده‌ترین بخش از پیکره ایران‌ هستند.