به گزارش خبرگزاری مهر، مهر محمودی از تولید بیش از ۳ هزار تُن انواع آبزیان در واحدهای آبزیپروری استان طی ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی اظهار داشت: از مجموع ۳ هزار تُن آبزی تولیدشده، ۲۳۶۱ تُن ماهی سردآبی، ۳۸ تُن ماهی خاویاری و ۷۲۱ تُن ماهی گرمآبی بوده است.
وی افزود: شهرستانهای قزوین و بوئینزهرا به ترتیب بهعنوان قطبهای اصلی تولید آبزیان در استان شناخته میشوند.
محمودی با تأکید بر نقش مهم بخش شیلات در تأمین امنیت غذایی، اقتصاد استان و معیشت آبزیپروران گفت: میانگین تولید نشاندهنده اهمیت و ظرفیت بالای این بخش در توسعه پایدار کشاورزی استان است.
سرپرست مدیریت شیلات استان در پایان با اشاره به ظرفیتهای بالای شیلاتی قزوین تصریح کرد: توسعه فعالیتهای آبزیپروری و حمایت از بهرهبرداران و تولیدکنندگان از اولویتهای مهم شیلات استان در سال جاری است.
وی در پایان یاداور شد: امیدواریم با تداوم این روند، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم صادراتی استان نیز افزایش یابد.
