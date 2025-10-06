  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

«بلدرچین»، «ماهی» و «میگو» به طرح کالابرگ اضافه شد

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از افزوده شدن گوشت بلدرچین، ماهی و میگو به ۱۲ قلم کالای اساسی این طرح خبر داد.

مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک در گفتگو با مهر از افزوده شدن محصولات آبزی به ۱۲ قلم کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در مرحله چهارم شارژ کالابرگ الکترونیکی که مهر ماه انجام شد محصولات جدیدی به ۱۱ قلم پیشین اضافه شده است.

وی افزود: گوشت بوقلمون و بلدرچین در رسته ماکیان و ماهی و میگو در رسته آبزیان ۴ قلم اضافه شده به فهرست کالاهای اساسی برای خرید خانوارهای دهک اول تا هفتم است.

سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک در ادامه به آمار خرید خانوارها تا امروز صبح اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۷ امروز ۱۴ مهر ۱۶ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۹۶ نفر سرپرست خانوار خرید کامل خود را انجام و مانده شارژ یارانه غیرنقدی آنها صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان شارژ یارانه غیرنقدی خانوارهای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و خانوارهای دهک چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان است که در هر مرحله دولت تامین اعتبار می کند.

کد خبر 6612974
فاطمه امیر احمدی

