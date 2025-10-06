نمایش تراژیک رنج عاشورا در جدیدترین اثر بوستان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بازنمایی تراژیک رنج در واقعه عاشورا» نوشته فاطمه سعیدیان در ۱۵۲ صفحه کاری از بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.

این کتاب با نگاه نو به ژانر تراژدی، به بررسی نمایش رنج عاشورا می‌پردازد و وجوه مشترک آن با تراژدی کلاسیک مانند پالایش روح، درک حقیقت، رسیدن به شناخت والاتر را تحلیل می‌کند.

اثر حاضر نشان می‌دهد که چگونه هنر نمایش به ویژه در قالب تراژدی می‌تواند عمق فاجعه عاشورا را به تصویر بکشد و مخاطب را با حقیقت آن همراه کند.

اثر پیش رو، تلاش پژوهشی برای بررسی امکان و چگونگی بازتاب واقعی عاشورا در قالب تراژدی، با تمرکز بر نقاط تقاطع و افتراق میان این دو حوزه دینی - مذهبی و نمایشی است.

نگارنده بر این باور است که با تحلیل مبانی کلامی رنج امام حسین(ع) در عاشورا به منزله رنج وجودی، می‌توان کارکردهای مثبت رنج را در واقعه عاشورا به دست آورد.

این اثر در چهار فصل و نُه گفتار شامل کارکرد رنج در زندگی، کارکردهای رنج در ژانر تراژدی، کارکرد رنج در واقعه عاشورا و امکان بازنمایی تراژیک رنج عاشورایی تألیف شده است.

علاقه مندان می توانند این کتاب را از طریق https://bustaneketab.ir/book/۳۶۶۵/ تهیه نمایند.