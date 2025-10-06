۱۱۲ شهروند دیلمی در معرض گزش سگ قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، انتقام عزیز زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بیماری هاری یکی از مهمترین بیماریهای مشترک قابل انتقال بین انسان و حیوان است که هر سال، جان بسیاری از افراد جامعه را تهدید میکند.
وی افزود: این بیماری به دلیل شدت و میزان کشندگی بالا، در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر، موجب ایجاد خسارتهای بهداشتی و اقتصادی شده و همچنین بر حیات وحش نیز تأثیر منفی داشته است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن اشاره به اینکه طی شش ماهه اول سال جاری تعداد ۵۴ نفر مورد گزش سگ قرار گرفتهاند، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱۲ شهروند دیلمی در معرض گزش سگ قرار گرفتهاند.
عزیز زاده اظهار داشت: بیماری هاری از طریق گاز گرفتگی یا خراش و لیسیدن نقاط حساس بدن ناشی از حیوان آلوده، بهویژه سگها، منتقل میشود و در صورت بروز علائم، تقریباً همیشه کشنده است.
وی اضافه کرد: با این حال، هاری کاملاً قابل پیشگیری است، واکسیناسیون حیوانات و مراقبت فوری از زخم، بهویژه شستشوی محل آسیب با آب و صابون به مدت بیست دقیقه پس از تماس با حیوان مشکوک میتواند جان انسانها را نجات دهد.
انتقام عزیز زاده یادآور شد: با توجه به اهمیت بیماری هاری، همکاران واحد هاری در هر شهرستان بهصورت ۲۴ ساعته، آنکال هستند و در صورت رخداد حادثه در هر ساعتی از شبانهروز در محل کار حضورداشته و خدمات را به بیماران ارائه میدهند.
