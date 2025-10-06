استعفای نخست وزیر جدید فرانسه بعد از ۲۷ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید فرانسه نیز پس از کمتر از یک ماه در این پست، امروز از سمت خود استعفا کرد.

طبق اعلام کاخ الیزه، امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، استعفای او را پذیرفته است.

استعفای لکورنو تنها چند ساعت پس از تشکیل کابینه‌اش رخ داد و این در حالی بود که رقبای سیاسی وی تهدید کرده بودند که دولتش را ساقط خواهند کرد.

او دیروز اعلام کرد که وزیران خود را منصوب کرده و کابینه جدید قرار بود اولین جلسه خود را عصر امروز برگزار کند.

اما ترکیب کابینه خشم متحدان و مخالفان سیاسی را به همراه داشت و برخی آن را بیش از حد راست‌گرا و برخی دیگر آن را به اندازه کافی راست‌گرا ندانستند.

لکورنوی ۳۹ ساله هفتمین نخست‌وزیر منصوب‌شده توسط رئیس‌ جمهور فرانسه و پنجمین در دو سال گذشته محسوب می‌شد. ماکرون نهم سپتامبر(۱۸ شهریور) لکورنو را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد.

استعفای ناگهانی وی باعث افت شدید سهام فرانسه و ارزش یورو شد. لکورنو حالا در فهرست نخست وزیرانی که از سال ۱۹۵۸ تاکنون کوتاه‌ترین دوره تصدی را در فرانسه داشته‌اند، در جایگاه نخست قرار گرفت!