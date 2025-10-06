تولید سالانه ۱۰۰۰ تن ماهیان خاویاری در مجتمع «رنگین بان» پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی در جلسه پیگیری مشکلات مجتمع خاویاری «رنگین بان» پلدختر با اشاره به جایگاه این پروژه در سند راهبردی توسعه شهرستان، اظهار داشت: تکمیل مجتمع پرورش ماهیان خاویاری «رنگین‌بان» در پلدختر، اثرات اقتصادی مهمی خواهد داشت.

وی افزود: پس از تکمیل و راه‌اندازی، این مجتمع با تولید سالانه هزار تن محصولات آبزیان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر، گام بلندی در توسعه تولید و اشتغال شهرستان برداشته خواهد شد.

فرماندار پلدختر، تصریح کرد: پلدختر با برخورداری از امکانات، ظرفیت‌ها و مجتمع‌های فعال، یک شهرستان پیشرو در صنعت تولید ماهیان خاویاری در ایران است و برای تحقق هرچه بیشتر اهداف توسعه، همدلی و تلاش تمامی دستگاه‌ها ضروری است.