ادامه تمرینات ملی پوشان المپیکی کاراته ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)، حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)، علیرضا کیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)، کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم) و ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم) اردونشینان تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته هستند که برای حضور در بازی های المپیک ناشنوایان آماده می شوند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کاراته ناشنوایان، قرار است این ملی پوشان از روز سه شنبه (۱۵ مهر) دور جدید تمرینات شان را در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان آغاز کنند و تا ۲۱ مهر پیگیر آن باشند.

به همین منظور، شاگردان غلامعلی حیدری امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) وارد محل اردو شدند تا از فردا زیر نظر این مربی تمرینات شان را آغاز کنند. محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز مربیانی هستند که در کنار حیدری تمرینات ملی پوشان کاراته را زیر نظر دارند. ضمن اینکه حسین کوهی هم به عنوان مربی بدنساز در کنار اعضای کادر فنی و ملی پوشان حضور خواهد داشت.

تیم ملی کاراته ناشنوایان تاکنون ۸ مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته و اردوی پیش رو، نهمین اردوی این تیم به حساب می آید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.