به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون به همراه زهرا داودی نایب‌رئیس فدراسیون، پوریا سهرابی رئیس شورای راهبردی فدراسیون و شفقی مشاور امور اقتصادی رئیس فدراسیون، احسان سلگی مدیر روابط عمومی با سید محمدحسین عادلی سیاست‌مدار، اقتصاددان و دیپلمات برجسته کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار با هدف جلب حمایت‌های مالی و معنوی از کاروان ورزشی ناشنوایان اعزامی به بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵ و بررسی راهکارهای جذب اسپانسرهای بخش خصوصی برای پشتیبانی از برنامه‌های فدراسیون برگزار شد.

در این نشست عادلی با استقبال از فعالیت‌های فدراسیون در مسیر ارتقای جایگاه ورزش ناشنوایان بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی برای تقویت حضور کاروان ایران در رویدادهای جهانی تأکید کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان نیز ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی عادلی ابراز امیدواری کرد با همکاری و مشاوره چهره‌های شاخص علمی و اقتصادی کشور زمینه‌های لازم برای حضور موفق کاروان ناشنوایان ایران در بازی‌های المپیک توکیو فراهم شود.