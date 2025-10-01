  1. ورزش
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

خسروی‌وفا با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد

مسعود پزشکیان طی حکمی رئیس کمیته ملی المپیک را به عنوان عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم مسعود پزشکیان برای محمود خسروی وفا آمده است:

«در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان "«عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظّله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با تشریک مساعی اعضای محترم شورا نسبت به مشارکت مؤثر در اتخاذ سیاست ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

کد خبر 6607782

