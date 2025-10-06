به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۷ مهرماه ۱۴۰۴، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیان نامنویسی در پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۴ تا امروز ۱۴ مهرماه برای نام نویسی اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه ۲۱ مهرماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه ثبتنام و مندرجات آن، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز دوشنبه ۲۱ مهرماه نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
