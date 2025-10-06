جشنواره سرود فجر بسیج در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عالی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نحوه برگزاری جشنواره اظهار کرد: مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر بسیج با حضور گروه های سرود دختر و پسر از سراسر استان ،ساعت هشت صبح روز پنجشنبه در حسینیه عاشقان ثارالله بندر بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این جشنواره توسط خانه سرود و موسیقی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج استان بوشهر برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با اشاره به رده سنی شرکت کنندگان تاکید کرد: این جشنواره در دو بخش سرودهای ملی و محلی و در رده های سنی زیر پانزده سال و بالای پانزده سال خواهد بود و گروه های سرود دخترو پسر استان، آثار تولیدی یا بازخوانی خود را بصورت زنده در حضور داوران این جشنواره به اجرا خواهند گذاشت.

وی با بیان نحوه ارزیابی اجرای گروه ها تصریح کرد: داوری این جشنواره به عهده داوران برجسته هم استانی خواهد بود که اجرای زنده گروه های شرکت کننده را ارزیابی خواهند کرد.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر گفت: اهداء جوایز به برگزیدگان مرحله استانی در دو بخش دختران و پسران در بخشهای ملی و محلی زیر پانزده سال و بالای پانزده سال، تک خوان برتر پسران و همچنین معرفی گروه های برتر به مرحله کشوری ، از شاخصه های این جشنواره است.