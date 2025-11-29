  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

ولی‌زاده: سرود رسانه راهبردی مقاومت فرهنگی است

ری- فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران سرود را رسانه راهبردی در مقاومت فرهنگی دانست و تأکید کرد این هنر مردمی نقشی مؤثر در مقابله با جنگ نرم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، در آئین اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر بسیج استان تهران، سرود را رسانه‌ای راهبردی در مقاومت فرهنگی و جنگ نرم دانست و گفت: سرود یک ابزار فرهنگی کم‌هزینه، مردمی و بسیار مؤثر در برابر تهاجم نرم دشمن است و نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی دارد.

وی با اشاره به سابقه اثرگذار سرود در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: از ابتدای نهضت، سرودها شور و نشاط اجتماعی ایجاد می‌کردند و مردم را به صحنه می‌آوردند. این هنر به تجهیزات خاصی نیاز ندارد و می‌تواند با یک شعر خوب و محتوای مناسب، در تمام پایگاه‌های بسیج به یک جریان فرهنگی اثرگذار تبدیل شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) با تأکید بر نگاه مقام معظم رهبری به اهمیت شعر و هنر سرود افزود: فرهنگ ایرانی با شعر عجین است و سرود امتداد هنری این پیوند برای انتقال پیام مقاومت و امید به نسل امروز محسوب می‌شود.

ولی‌زاده با اشاره به منطق تشکیل بسیج به عنوان مقاوم‌سازی حداکثری در برابر تهدیدات به‌ویژه در حوزه جنگ نرم تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از ارزش‌ها هدف تهدیدات فرهنگی است. جشنواره‌های هنری بسیج بستری برای شکوفایی استعدادهای جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی است تا در این نبرد نابرابر، هنرمندانه از آرمان‌های انقلاب دفاع کنیم.

در پایان این مراسم گروه‌های برتر سرود دختران عبارتند از:

گروه دختران ساکنان آسمان از پیشوا – مقام اول

گروه دختران کریم مهر از ورامین – مقام دوم

گروه دختران تسنیم از اسلامشهر – مقام سوم

و برگزیدگان بخش پسران به این ترتیب معرفی شدند:

گروه پسران ساکنان شهدای ده دی از ورامین – مقام اول

گروه پسران میعاد از اسلامشهر – مقام دوم

گروه پسران ساکنان آسمان از پیشوا و گروه پسران ری‌نوا از ری – باهم مقام سوم

