به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانمحمد ولیزاده، در آئین اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر بسیج استان تهران، سرود را رسانهای راهبردی در مقاومت فرهنگی و جنگ نرم دانست و گفت: سرود یک ابزار فرهنگی کمهزینه، مردمی و بسیار مؤثر در برابر تهاجم نرم دشمن است و نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی دارد.
وی با اشاره به سابقه اثرگذار سرود در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: از ابتدای نهضت، سرودها شور و نشاط اجتماعی ایجاد میکردند و مردم را به صحنه میآوردند. این هنر به تجهیزات خاصی نیاز ندارد و میتواند با یک شعر خوب و محتوای مناسب، در تمام پایگاههای بسیج به یک جریان فرهنگی اثرگذار تبدیل شود.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) با تأکید بر نگاه مقام معظم رهبری به اهمیت شعر و هنر سرود افزود: فرهنگ ایرانی با شعر عجین است و سرود امتداد هنری این پیوند برای انتقال پیام مقاومت و امید به نسل امروز محسوب میشود.
ولیزاده با اشاره به منطق تشکیل بسیج به عنوان مقاومسازی حداکثری در برابر تهدیدات بهویژه در حوزه جنگ نرم تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از ارزشها هدف تهدیدات فرهنگی است. جشنوارههای هنری بسیج بستری برای شکوفایی استعدادهای جوانان و بهرهگیری از ظرفیت مردمی است تا در این نبرد نابرابر، هنرمندانه از آرمانهای انقلاب دفاع کنیم.
در پایان این مراسم گروههای برتر سرود دختران عبارتند از:
گروه دختران ساکنان آسمان از پیشوا – مقام اول
گروه دختران کریم مهر از ورامین – مقام دوم
گروه دختران تسنیم از اسلامشهر – مقام سوم
و برگزیدگان بخش پسران به این ترتیب معرفی شدند:
گروه پسران ساکنان شهدای ده دی از ورامین – مقام اول
گروه پسران میعاد از اسلامشهر – مقام دوم
گروه پسران ساکنان آسمان از پیشوا و گروه پسران رینوا از ری – باهم مقام سوم
