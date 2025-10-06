آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۷مهر برگزار می شود؛ کارت آزمون منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری) سال ۱۴۰۴ صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در مراکز استان های کشور برگزار خواهد شد.

در جلسه امتحان به هر متقاضی یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده میشود. در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام متقاضی درج شده است.

در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت و یا علامتی گذاشت، به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محلها خودداری شود. در غیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و پاسخنامه وی تصحیح نخواهدشد.

متقاضی به محض دریافت بسته آزمونی لازم است نام خانوادگی و نام خود را با نام خانوادگی و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره مندرج در کارت ورودی خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و درصورت مشاهده تفاوت، بیدرنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف بر طرف شود.

متقاضی باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نظر می گیرد بوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی و )... پر کند. چون پاسخنامه بوسیله ماشین علامتخوان تصحیح می شود از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن جداً خودداری شود.

جوابها باید فقط در پاسخنامه با پر کردن محل مخصوص آنها بوسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود. پر کردن محل پاسخها باید پر رنگ و یکنواخت باشد. پاسخهایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً بجای پر کردن محل مخصوص علامت ضربدر (×) گذاشته و یا بطور یکنواخت پر رنگ نشود) و یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمی آید.

در آزمون های گذشته مشاهده شده که متقاضیان ابتدا پاسخ را در دفترچه سؤالات مشخص می کنند و بدون توجه به زمان، بعد از اتمام زمان مقرر درخواست انتقال آن را به پاسخنامه دارند که این امر برخلاف روال مطلوب آزمون است و امکانپذیر نیست و متاسفانه با پایان زمان آزمون متقاضی فرصت درج پاسخها را در پاسخنامه از دست داده است. بنابراین توصیه میشود از ابتدا پاسخ سؤالات را در پاسخنامه درج کنند.

در تست های چهارگزینه ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد. بنابراین به متقاضیان توصیه می شود اگر پاسخ صحیح سؤالی را اصلاً نمی دانند به آن سؤال جواب ندهند. زیرا به سؤال های بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمی گیرد و اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود، پاسخ آن سؤال غلط محسوب خواهد شد و به آن سؤال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

به هر یک از متقاضیان آزمون یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده می شود. تعداد سؤالات آزمون هر کدرشته مطابق جدول زیر است که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی به سؤالات آن در مدت ۱۰۰ دقیقه اقدام کنند.

دفترچه سؤالات آزمون شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد آن درج شده است. دفترچه این آزمون دارای تنوع است.

تعداد سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری)

نام رشته و کد دفترچه تعداد سؤال آمار (کددفترچه ۸۰۳) الکتروشیمی، پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی (کددفترچه ۸۰۷) امور انرژی هسته ای (کددفترچه ۸۱۱) برق، الکترونیک و مخابرات (کددفترچه ۸۲۱) برق، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات (کددفترچه ۸۲۲) امور پزشکی (کددفترچه ۸۲۵) حسابداری و حسابرسی (کددفترچه ۸۳۲) داروسازی و سم شناسی (کددفترچه ۸۳۴) راه و ساختمان (کددفترچه ۸۳۶) صنایع گاز و گازرسانی (کددفترچه ۸۴۰) صنایع نفت (کددفترچه ۸۴۱) رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی (کد دفترچه ۸۴۴) کدرشته ۵۵ (کددفترچه ۸۴۴) فیزیوتراپی (کددفترچه ۸۴۷) لوازم خانگی و اداری (کددفترچه ۸۴۸) مهندسی آب (کددفترچه ۸۵۵) مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی (کددفترچه ۸۵۶) نقشه برداری و اطلاعات مکانی (کددفترچه ۸۶۱) بیوتکنولوژی (انسانی) (کددفترچه ۸۶۲) امور مالیاتی (کددفترچه ۸۶۹) دندانپزشکی (کددفترچه ۸۷۱) ۵۵ سؤال آبزیان و شیلات (کددفترچه ۸۰۱) آثار هنری و اشیاء نفیسه (کددفترچه ۸۰۲) باستان شناسی و حفاظت از آثار باستانی (کددفترچه ۸۰۴) امور اسلحه و مهمات (کددفترچه ۸۰۵) اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی (کددفترچه ۸۰۶) امنیت عمومی (کددفترچه ۸۰۸) امور آتش سوزی و آتش نشانی (کددفترچه ۸۰۹) امور اداری و استخدامی (کددفترچه ۸۱۰) امور اقتصادی و امور بازرگانی و سرمایه گذاری (کددفترچه ۸۱۲) امور ثبتی (کددفترچه ۸۱۳) امور حمل و نقل (ترابری) (کددفترچه ۸۱۴) امور خبرنگاری و روزنامه نگاری (کددفترچه ۸۱۵) امور گمرکی (کددفترچه ۸۱۶) امور ورزشی (کددفترچه ۸۱۷) امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی (کددفترچه ۸۱۸) امور وسائط نقلیه ریلی (کددفترچه ۸۱۹) ایرانگردی و جهانگردی (کددفترچه ۸۲۰) برنامه ریزی شهری (کددفترچه ۸۲۳) بیمه (کددفترچه ۸۲۴) تأسیسات ساختمانی (کددفترچه ۸۲۶) امور آموزشی و تألیفات (کد دفترچه ۸۲۷) تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت (کددفترچه ۸۲۸) حقوق خانواده (کددفترچه ۸۲۹) ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات (کددفترچه ۸۳۰) چاپ و چاپخانه (کددفترچه ۸۳۱) حوادث ناشی از کار (کددفترچه ۸۳۳) دامپروری و دامپزشکی (کددفترچه ۸۳۵) ساعت و جواهرات (کددفترچه ۸۳۷) صنایع چوب (کددفترچه ۸۳۸) صنایع دستی (کددفترچه ۸۳۹) طراحی و گرافیک (کددفترچه ۸۴۲) فرش (کددفترچه ۸۴۳) کتاب و کتابداری (کددفترچه ۸۴۵) کشاورزی و منابع طبیعی (کددفترچه ۸۴۶) محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده) (کددفترچه ۸۴۹) محیط زیست طبیعی (کددفترچه ۸۵۰) امور معادن (کددفترچه ۸۵۱) معماری و تزئینات ساختمان (کددفترچه ۸۵۲) مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن (کددفترچه ۸۵۳) مواد محترقه و منفجره (ناریه) (کددفترچه ۸۵۴) مهندسی ترافیک (کددفترچه ۸۵۷) مهندسی محیط زیست (کددفترچه ۸۵۸) نساجی و رنگرزی (کددفترچه ۸۵۹) مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت) (کددفترچه ۸۶۰) اموربانکی (کددفترچه ۸۶۳) صنایع هوایی و فضایی (کددفترچه ۸۶۴) هنر، رسانه و تبلیغات (کددفترچه ۸۶۵) پرستاری (کددفترچه ۸۶۶) مامایی (کددفترچه ۸۶۷) بورس و اوراق بهادار (کددفترچه ۸۶۸) امور مهاجرت (کددفترچه ۸۷۰) امور تعاونی ها (کددفترچه ۸۷۲) علوم آزمایشگاهی (کددفترچه ۸۷۳) کارآگاهی و کشف علمی جرم (کددفترچه ۸۷۴) روابط کار و کارگری (کددفترچه ۸۷۵) امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه افسران (کد دفترچه ۸۷۶) امور وسائط نقلیه موتوری زمینی - ویژه مهندسین (کددفترچه ۸۷۷) زبان های خارجی - آلمانی (کددفترچه ۸۷۸) زبان های خارجی - انگلیسی (کددفترچه ۸۷۹) زبان های خارجی - عربی (کددفترچه ۸۸۰) زبان های خارجی - فرانسه (کددفترچه ۸۸۱) ۶۰ سؤال

تذکر مهم: کد عددی و حروف انگلیسی که بر روی دفترچه سؤال متقاضیان درج شده باید با کد عددی و حروف انگلیسی درج شده در قسمت بالای پاسخنامه آنان مطابقت داشته باشد. لذا متقاضیان ضمن توجه به جمله ای که در این زمینه در ذیل پاسخنامه به آنان یادآور شده، لازم است پس از باز کردن بسته نایلونی حاوی پاسخنامه و دفترچه سؤال که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاری آزمون اعلام می شود، مشخصات خود را که در روی جلد دفترچه و قسمت بالای پاسخنامه قید شده و نیز کد عددی و حروف انگلیسی روی آنها را به دقت کنترل کنند و در صورت مغایرت به نزدیکترین مراقب اطلاع دهند.

متقاضیان در صورت عدم وجود مغایرت در کدهای دفترچه و پاسخنامه باید مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده در ذیل پاسخنامه و در قسمت قبل از شروع سؤال در دفترچه سؤال، درج کرده و آنها را امضاء کنند.

فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد. دَرب های ورود به جلسه امتحان ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حاضر باشند.

هر یک از متقاضیان باید با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه امتحانی که در ذیل کارت شرکت در آزمون درج شده است، نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

تذکرات خیلی مهم

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. متقاضیان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر مدارک فوق باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاککن، مداد تراش و سنجاق نیز به همراه داشته باشند.

حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، کیف دستی، ساک دستی، ماشین حساب، کتاب، جزوه و ... معذور هستند، بنابراین اکیداً توصیه میشود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جدا خودداری شود.

رَدُ و بَدل کردن هر نوع وسیله از قبیل لوازم التحریر، یادداشت، ... و همچنین خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهدشد.

همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی (از قبیل تلفن همراه (حتی بصورت خاموش)، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ...) در جلسه آزمون برخلاف ضوابط است و با متقاضی به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلّف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش آموزش کشور مکاتبه کنند. به درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.