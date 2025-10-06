نقشبندی: صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، از افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق مریوان به کشور عراق در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.

نقشبندی با اشاره به سهم قابل توجه این محصولات در صادرات استان، تاکید کرد: محصولات زراعی بیشترین سهم را از صادرات محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، بادمجان و هویج در صدر محصولات صادراتی استان قرار دارند، در حالی که گوشت مرغ منجمد کمترین میزان صادرات را نسبت به سال‌های گذشته داشته است.

وی همچنین به وابستگی شدید عراق به واردات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اشاره کرد و افزود: عراق به دلیل محدودیت‌های تولید داخلی و شرایط اقلیمی، به واردات گسترده این محصولات نیاز دارد و این شرایط فرصت مناسبی برای ارزآوری برای کشور ما است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بر چالش رقابت ایران با کشورهای رقیب مانند ترکیه و چین تأکید کرد و افزود: بسیاری از محصولات ایرانی بدون بسته‌بندی و نام تجاری مناسب صادر می‌شوند، لذا باید از صادرات فله‌ای فاصله گرفته و هویت بخشی به محصولات ایرانی را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین بر لزوم بهبود کیفیت تولید، توسعه زیرساخت‌های مرزی و راه‌اندازی پایانه‌های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: برای تبدیل ایران به شریک تجاری پایدار عراق در بخش کشاورزی، همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی ضروری است.

وی گفت: مهم‌ترین راهکار برای موفقیت در بازار عراق، تمرکز بر کیفیت، بسته‌بندی استاندارد و برندسازی ملی است.

نقشبندی اضافه کرد: همچنین، انتقال دانش کشاورزی از طریق فارغ‌التحصیلان و متخصصین این حوزه با کشت‌های فراسرزمینی، می‌تواند زمینه اشتغال، ارزآوری و حفظ منابع تولید داخلی را فراهم آورد.