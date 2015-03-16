به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارزش صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی را در ۱۱ ماهه‌ سال ۲۴۰ میلیون دلار اعلام کرد و با اشاره رشد هفت درصدی این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این آمار مربوط به کالاهای صادراتی از مبادی گمرکات استان است و محصولات کشاورزی ۱۲.۲۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه صادرات ۳۷ میلیون دلاری محصولات کشاورزی استان در بهمن ۹۳ نیز نشانگر رشد شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، افزود: تمامی این آمار بیانگر ظرفیت بالای بخش کشاورزی در تولید محصولات صادرات محور است و با توجه به جایگاه و توانمندی استان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی بویژه در بخش گوشت مرغ، لبنیات و فرآورده های لبنی دارای رتبه بوده و تولید مازاد بر مصرف این محصولات، بایستی بسترهای لازم برای صادرات آنها فراهم شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به آمادگی تولید کنندگان بخش کشاورزی برای تامین مواد غذائی مورد نیاز صادرکنندگان و سیاست سازمان جهادکشاورزی مبتنی بر تولید استاندارد اظهار داشت: بر همین اساس زمینه صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرق به اقلیم کردستان عراق فراهم شده است.

فتحی نوع و کیفیت بسته‌بندی محصولات کشاورزی، افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان، کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی، افزایش توان بازاریابی، وجود مشترکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی با بعضی از کشورهای همسایه و عضو سازمان اقتصادی اکو و تعدادی از کشورهای مسلمان و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازاریابی در جهت تقویت روابط تجاری را از جمله دلایل افزایش صادرات کشاورزی آذربایجان شرقی به کشورهای هدف برشمرد.