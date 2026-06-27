رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چارچوب نهضت ملی جهاد آبرسانی و اجرای طرح‌های ساماندهی تنش آبی، تأمین آب شرب ۸۶۰ روستای استان در قالب دو قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در دستور کار قرار گرفته که طی سه سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی افزود: قرارداد نخست این طرح تاکنون به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده و در نتیجه اجرای آن، بیش از ۴۲۰ روستا از آب شرب پایدار و خدمات بهداشتی مناسب بهره‌مند شده‌اند که این اقدام تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر عملیات آبرسانی در حدود ۳۰۰ روستای دیگر استان در دست اجراست و با روند مناسب پیشرفت پروژه‌ها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستای دیگر نیز به شبکه آب پایدار متصل شوند.

داودی ادامه داد: برنامه‌ریزی انجام‌شده بر این اساس است که با تأمین اعتبارات مورد نیاز، تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی روستاهای باقی‌مانده مشمول این طرح ساماندهی شوند و پروژه‌های آبرسانی به طور کامل به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان تأکید کرد: با تکمیل طرح‌های جهاد آبرسانی، بخش عمده تنش آبی در روستاهای استان برطرف خواهد شد و کرمانشاه به شرایطی پایدار در حوزه تأمین آب شرب روستایی دست می‌یابد. روند اجرای این پروژه‌ها نیز با شتاب مناسب ادامه دارد.