رشد چشمگیر تحصیلی در استان سمنان؛ میانگین نمرات ۲امتیاز بالاتر از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب‌الهی عصر دوشنبه در نخستین نشست کارگروه تخصصی کیفیت بخشی آموزش در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ استان سمنان در محل آموزش و پرورش مرکز استان، از رشد نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم این استان در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به میانگین کشوری خبر داد و افزود: در پایه یازدهم، میانگین نمرات استان ۱۲.۸۴ بود در حالی که میانگین کشوری ۱۰.۹۹ ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: این رقم نشان‌دهنده رشد نزدیک به دو نمره‌ای استان نسبت به میانگین کشور و در پایه دوازدهم میانگین نمرات استان ۱۱.۹۱ و کشور ۱۰.۱۵ است و در مجموعه دو پایه یازدهم و دوازدهم میانگین نمرات استان ۱۲.۳۷ و کشور ۱۰.۵۷ است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه به عملکرد رشته ها و دروس مختلف اشاره و تصریح کرد: در کلیه رشته ها و دروس در هر دو پایه میانگین نمرات استان از کشور بالاتر بوده و نمرات دختران هم در استان از پسران در همه رشته ها بالاتر و بهتر بوده است .

حزب الهی به رتبه‌بندی شهرستان‌ها بر اساس میانگین نمرات اشاره کرد و افزود: در پایه یازدهم، شهرستان سمنان با میانگین ۱۳.۴۸ رتبه اول، شاهرود با ۱۳.۳۱ رتبه دوم و دامغان با ۱۳.۱۷ رتبه سوم را کسب کردند. در پایه دوازدهم، منطقه بیارجمند با ۱۳.۱۴ رتبه اول، شهرستان سمنان با ۱۲.۷۰ رتبه دوم و دامغان با ۱۲.۱۷ رتبه سوم را به دست آوردند. در مجموعه دو پایه یازدهم و دوازدهم شهرستان سمنان با ۱۳.۰۹ رتبه اول، دامغان با ۱۲.۶۷ رتبه دوم و شاهرود با ۱۲.۶۳ رتبه سوم را کسب کردند.

وی از رشد قابل توجه تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری در استان خبر داد و گفت: تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ استان از ۱۰ رتبه در سال گذشته به ۲۱ رتبه افزایش یافته که رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

حزب الهی افزود: شهرستان سمنان با رشد قابل توجه، از ۱ رتبه زیر صد به ۶ رتبه رسیده و بیشترین رشد را در بین شهرستان‌های استان داشته است. این موفقیت‌ها مرهون تلاش دانش‌آموزان مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و هنرستان‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر نقش مدیریت و رهبری آموزشی، تمرکز بر اهداف از طریق تعیین اولویت‌ها، پیگیری مستمر و مدیریت زمان، رشد و توسعه از طریق یادگیری مداوم، تقویت مهارت و الهام‌بخشی به دیگران، ارتباط مؤثر از طریق گوش دادن فعال، بیان شفاف اهداف و ایجاد اعتماد، خلاقیت و نوآوری از طریق تشکیل ایده‌های جدید، حل خلاقانه مشکلات و پذیرش تغییرات، تصمیم‌گیری عادلانه از طریق تحلیل داده‌ها، در نظر گرفتن نظرات مختلف و انتخاب بهترین راه‌حل را پنج ویژگی کلیدی رهبران موفق دانست.

معاون آموزش متوسطه استان سمنان با اشاره به مصوبات این کمیته، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی گذشته ۱۵ جلسه برگزار شده، حدود ۱۰۰ مصوبه داشتیم که خوشبختانه ۹۸ مورد آن به مرحله اجرا درآمده و تنها ۲ مصوبه در دست پیگیری است.

حزب‌الهی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه آموزش و پرورش، بتوانیم گام‌های مؤثری در ارتقای جایگاه آموزشی و پرورشی استان برداریم.