به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی دوشنبه شب به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در کلانتری شهر دوراهک و دیدار با کارکنان نیروی انتظامی این شهر، یاد و خاطره شهید ستوان سوم محمدرضا مصیبی، مأمور پاسگاه دوراهک که در راه مبارزه با قاچاق به شهادت رسیده بود را گرامی داشت.

فرماندار دیر در این دیدار با همراهی سرهنگ کیوان آفریده فرمانده انتظامی شهرستان دیر، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: نیروی انتظامی بازوی توانمند نظام در برقراری نظم، امنیت و آسایش مردم است و مجموعه انتظامی شهرستان دیر با تلاش شبانه‌روزی خود نقشی اساسی در ایجاد احساس امنیت و رضایت عمومی ایفا می‌کند.

وی افزود: امنیت پایدار زیربنای توسعه همه‌جانبه در هر جامعه است و تحقق آن بدون همکاری مردم، هم‌افزایی نهادهای اجرایی و پشتیبانی از نیروهای انتظامی امکان‌پذیر نیست.

سجادی با بیان اینکه حمایت از پلیس، حمایت از امنیت و آرامش مردم است، گفت: تلاش‌های صادقانه مأموران انتظامی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، قاچاق و جرائم مختلف شایسته تقدیر و قدردانی است.

فرماندار شهرستان دیر بر نقش سازنده تعامل میان نیروی انتظامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک این مجموعه‌ها در مدیریت شهری، نظم ترافیکی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌ساز ارتقای امنیت و آرامش عمومی در جامعه است.

سجادی در ادامه با حضور در فرماندهی مرزبانی شهرستان دیر و دیدار با سرهنگ رجبی، فرمانده مرزبانی شهرستان، از مجاهدت‌های نیروهای مرزبانی در پاسداری از مرزهای آبی و حفظ امنیت سواحل تقدیر کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی نیروهای مرزبانی در ثبات منطقه‌ای گفت: مرزبانان با ایثار، تعهد و ازخودگذشتگی، حافظان بی‌ادعای مرزهای میهن اسلامی هستند و امنیت و آرامش مردم مرزنشین مرهون تلاش شبانه‌روزی آنان است.

سجادی در پایان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، تأکید کرد:تعامل سازنده میان مجموعه فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی و مرزبانی، ضامن استمرار امنیت و پیشرفت شهرستان دیر است.

ساماندهی عبور و مرور شهری

در این دیدار، شهردار دوراهک نیز با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در برقراری نظم و امنیت شهری قدردانی کرد و گفت: پلیس همواره بازوی اجرایی و همراه مدیریت شهری در تأمین امنیت، نظم ترافیکی و اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی بوده است.

حسین محمدی افزود: تعامل شهرداری با نیروی انتظامی و شورای اسلامی شهر، نقشی مؤثر در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، ساماندهی عبور و مرور شهری و افزایش احساس آرامش در میان شهروندان دارد و این همکاری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.