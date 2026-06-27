به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با تسلیت ایام محرم، شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای دستگاه قضایی و تجلیل از شهید آیتالله دکتر بهشتی است.
وی افزود: از رئیس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی شهرستان که در مسیر اجرای عدالت، تکریم مردم و احیای حقوق عامه تلاش میکنند، قدردانی میکنیم.
فرماندار دیر با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر، گفت: عملکرد شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان امیدوارکننده بوده و کشفیات و اقدامات خوبی انجام شده است، هرچند همچنان باید برای رفع نقاط ضعف و مقابله با خردهفروشان مواد مخدر تلاش بیشتری صورت گیرد.
سجادی با تبریک هفته صنعت، معدن و تجارت، از فعالان اقتصادی، اتاق اصناف و مجموعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان تقدیر کرد و افزود: فعالان این حوزه در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه، نقش مؤثری داشتند.
وی با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، تصریح کرد: همه باید قدردان مردم باشیم. مردم در روزهای سخت پای انقلاب و نظام ایستادند و هر کس به سهم خود برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش کرد.
فرماندار دیر ادامه داد: تنها حضور در راهپیمایی یا مراسم، ملاک همراهی با نظام نیست؛ بسیاری از نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجیان و دیگر اقشار جامعه در همان روزها مشغول تأمین امنیت، حفظ آرامش و خدمترسانی بودند و همه این تلاشها قابل تقدیر است.
وی با تبریک روز شهرداریها و دهیاریها، اظهار کرد: شهرداران و دهیاران باید برای ایجاد منابع درآمدی پایدار برنامهریزی کنند تا در پرداخت حقوق کارکنان و اجرای طرحهای عمرانی با مشکل مواجه نشوند.
لزوم وصول مطالبات قانونی شهرداریها و دهیاریها
سجادی بر لزوم وصول مطالبات قانونی شهرداریها و دهیاریها تأکید کرد و گفت: قانون ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد درآمدهای پایدار پیشبینی کرده است که باید از آن استفاده شود.
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت محلهمحور، از دستگاههای اجرایی خواست اقدامات انجام شده را در سامانه مربوطه ثبت کنند و افزود: هنوز بخشی از اقدامات دستگاهها بارگذاری نشده و لازم است در فرصت باقیمانده این موضوع تکمیل شود.
فرماندار دیر با اشاره به گرمای شدید هوا، بر مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد و گفت: صرفهجویی در مصرف آب و برق یک ضرورت است و خوشبختانه با مدیریت مناسب، خاموشیها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی از تلاشهای مدیر برق شهرستان قدردانی کرد و افزود: مدیریت مناسب شبکه برق موجب شد دهه نخست محرم با کمترین خاموشی سپری شود.
سجادی درباره وضعیت آب شهرستان نیز گفت: مشکلات آب شهرستان مربوط به سالهای گذشته است و با وجود محدودیتها، تلاش شده این مشکلات مدیریت شود.
وی افزود: اکنون بخشی از آب طرح کوثر با آب چاهها ترکیب و در شبکه توزیع میشود و امیدواریم با بهرهبرداری از آبشیرینکن و توسعه ظرفیت آن، بخش مهمی از مشکلات آب شهرستان برطرف شود.
فرماندار دیر همچنین از همکاری اداره راهداری در اجرای سیلبندهای کشاورزی و مدیریت بحران قدردانی کرد.
وی با تأکید بر حمایت از تولیدات بومی، گفت: دستگاههای اجرایی در اهدای هدایا و تجلیل از برگزیدگان، از صنایع دستی و تولیدات هنرمندان شهرستان استفاده کنند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، زمینه رونق اشتغال نیز فراهم شود.
سجادی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی هفته دولت را تا مهلت تعیین شده در سامانه «منتا» ثبت کنند.
وی درباره مذاکرات نیز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، دلسوزی، تلاش و حسن نیت تیم مذاکرهکننده را تأیید کردهاند و نسبت دادن خیانت به مذاکرهکنندگان، با مواضع رهبر انقلاب همخوانی ندارد.
فرماندار دیر افزود: مطالبهگری و نقد منصفانه حق همه است، اما توهین، افترا، ناسزا و اتهامزنی به خادمان ملت پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: همانگونه که نیروهای مسلح با سلاح از کشور دفاع میکنند، تیم مذاکرهکننده نیز با منطق، دیپلماسی و قلم از حقوق ملت دفاع میکند و باید مورد حمایت قرار گیرد.
سجادی با انتقاد از برخی فضاسازیها علیه مذاکرهکنندگان، گفت: در شرایط حساس کشور باید وحدت، انسجام و همدلی حفظ شود و نباید از تریبونهای رسمی زمینه اختلاف و دوگانگی در جامعه فراهم شود.
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