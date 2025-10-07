  1. استانها
  2. قم
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

«مهدی کلانترزاده» مدیر ارتباطات و رسانه نماینده مردم قم در مجلس شد

«مهدی کلانترزاده» مدیر ارتباطات و رسانه نماینده مردم قم در مجلس شد

قم- مهدی کلانترزاده با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، به عنوان مشاور و مدیر ارتباطات و رسانه این نماینده، منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم شریف استان قم در مجلس شورای اسلامی طی حکمی مهدی کلانترزاده را به عنوان مشاور و مدیر ارتباطات و رسانه معرفی کرد.

متن حکم  حجت الاسلام روانبخش خطاب به مهدی کلانترزاده به شرح زیر است:

با عنایت به تعهد، تخصص، سوابق ارزنده و تجربیات جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباطات، به موجب این حکم به عنوان مشاور و مدیر ارتباطات و رسانه اینجانب منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و نخبگانی استان قم و تعامل مؤثر با اقشار مختلف مردم، ضمن ارتقای نظام ارتباطی دفتر نماینده، در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم شریف قم و انعکاس درست و دقیق فعالیت‌های مردمی و نمایندگی مجلس، اهتمام ویژه‌ای داشته باشید. امید است با اتکا به الطاف الهی و در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

ارتقای نظام ارتباطات و رسانه دفتر برگزاری منظم و اثربخش دیدارهای مردمی و بهره‌گیری از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی و ملی برای تبیین و اطلاع‌رسانی صحیح از فعالیت‌ها شفاف‌سازی و مردمی‌سازی ارتباطات و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات مردمی ارتباط مستمر با دستگاه‌ها و ادارات استانی و ملی برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردم کارآمدسازی فعالیت‌ها و تمرکز بر ظرفیت‌های بی‌بدیل استان قم در عرصه‌های مختلف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دفتر جهت ارتقای بهره‌وری و انسجام کاری از مهمترین ماموریت های تعریف شده برای کلانترزاده بوده است.

کد خبر 6614259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها