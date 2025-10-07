  1. استانها
نمایشگاه صنایع دستی قرآنی در سنندج برپا می‌شود

سنندج- همزمان با برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج نمایشگاه صنایع دستی قرآنی نیز در این شهرستان برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان صبح سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: همزمان با برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج، نمایشگاه صنایع دستی با موضوعیت مضامین قرآنی در خانه کرد این شهر برپا می‌شود.

پویا طالب‌نیا افزود: هنرمندان کردستانی با الهام از آیات قرآن کریم، آثاری زیبا و پرمحتوا خلق می‌کنند که این نمایشگاه فرصتی است تا بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در این عرصه به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، خوشنویسان، اساتید و هنرمندان صنایع دستی فعال در حوزه‌های مختلف قرآنی حضور خواهند داشت و آثار ارزشمند خود را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

طالب‌نیا همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگی و گردشگری این رویداد اظهار داشت: این نمایشگاه به عنوان یک فرصت مهم فرهنگی، زمینه مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و هنری استان کردستان فراهم می‌آورد.

وی عنوان کرد: نمایشگاه صنایع دستی قرآنی از ۲۶ مهر تا اول آبان‌ماه در خانه کرد سنندج و مجتمع فرهنگی هنری فجر برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هنرمند در این رویداد حضور پیدا کنند و آثار خود را به نمایش بگذارند.

