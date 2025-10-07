پرچمدار سنگین وزن پاراوزنه برداری ایران در آستانه قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پاراوزنهبرداری کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) در آستانه برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان به حضور قهرمان ایرانی فوق سنگین جهان و پارالمپیک در این مسابقات اشاره داشته است.
در این یادداشت آمده است:
احمد امینزاده قهرمان پرافتخار پاراوزنهبرداری ایران، که پس از درگذشت زندهیاد سیامند رحمان، پرچمدار جدید دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم جهان به شمار میرود، سال گذشته در بازیهای پارالمپیک پاریس و در نخستین حضور پارالمپیکی خود در این بازیها، موفق به کسب مدال طلا شد.
امینزاده پیشتر نیز در رقابتهای قهرمانی جهان به نشان طلا دست یافته بود و حالا در آستانه مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مصر، در تلاش است تا سومین عنوان طلای متوالی خود را به دست آورد و مسیر درخشان سیامند رحمان، اسطوره فراموشنشدنی ایران در پارالمپیک و جهان را ادامه دهد.
