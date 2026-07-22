به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقوی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود، اظهار کرد: توفیق داشتم نزدیک به هشت سال در این استان خادم مردم باشم. از همان ابتدای مسئولیت، عهد کردیم که آسایش و آرامش خود را فدای آسایش مردم کنیم.
فرمانده سابق نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: امیدوارم همه این خدمات به عنوان ذخیرهای برای آخرت ما پذیرفته شود و رضایت مردم، بهترین پاداش این سالهای خدمت باشد.
وی با بیان اینکه مأموریتهای خدمت همواره با شیرینیها و تلخیها همراه است، تصریح کرد: ممکن است در یک روز هم شیرینی و هم تلخی را تجربه کنیم.
تقوی افزود: یکی از سختترین روزهای مأموریت ما، تشییع و وداع با پیکر فرمانده شهیدمان بود؛ روزی که هیچگاه از خاطرمان پاک نخواهد شد.
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