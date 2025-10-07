آیت الله رشاد: جهاد مسیر متقی شدن خواص است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد طوفان الاقصی و یادبود شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و یادواره ۱۲۰ شهید حوزه علمیه امام رضا (ع) با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه در محل این حوزه برگزار شد.

آیت الله رشاد با اشاره به جایگاه والای مجاهدین و شهدا گفت: اگر کسی در کمال و رشد و سلوک معنوی شبیه معصوم شده باشد به لحاظ فلسفی و هستی شناسی به عنوان معصوم می توان از او یاد کرد و به ندرت در تاریخ بشر چنین کسانی وجود دارند.

وی افزود: جهاد دری از درهای بهشت است اما در خاصی است. بهشت درهای فراوانی بسته به مقامات و اعمال صالحه وجود دارد اما جهاد دری را میگشاید که خاصه اولیا است، آنهم خواص اولیا. حضرت امیر (ع) سه خصوصیت را درباره جهاد بیان کرده است که چرا این دروازه متعلق به خواص است یک اینکه جهاد لباس تقوا است، دوم آنکه زره نگهبان و نگه دارنده است و کسی که آن را پوشیده در امان خواهد بود. سوم آنکه کسی که مزین به لباس جهاد شد گناه نمی کند.

آیت الله رشاد یکی از کارکردهای جهاد را متقی کردن دانست و گفت: ولو کسی نصرانی باشد ولی با جهاد لباس تقوا را پوشیده باشد. یکی از کارکردهای جهاد این است کسی که جهاد می کند متقی می‌شود.

وی با اشاره به همین موضوع و دیگر کارکردهای جهاد بیان کرد: ماهم فقط مسلمانان را نباید دعا کنیم کسی که در جبهه امیرالمومنین (ع) هست از عامه و غیر عامه دعا کنیم. ممکن است کسی از مذاهب یا ادیان دیگر باشد حق را تشخیص نداده ولی با کفر و طاغوت و یهود مبارزه می کند و با همه وجود در جبهه جهاد حاضر شده سیر بی سلوک رخ می‌دهد و او عاقبت بخیر خواهد شد.

رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) تصریح کرد: کسی که از جهاد سرباز زد در امان نخواهد بود، سیر مراحل سلوک بی نهایت است در مقابل سلوک کفری هم بی نهایت است و معلوم نیست تا کجا منحرف شویم تا ساقط ترین مرحله کفر نیز انسان می تواند پیش رود. این شهدا نبردبان هستند که می توانند دست گیر باشند لذا ما توسل می‌کنیم به ساحت قدسی شهدا که این دستگیری را برای ما انجام دهند.

وی در پایان گفت: نفس زکیه شهدا را ما نمیشناسیم ولی شهدا ما را می‌شناسند، آنان که مثل برق به معراج رفتند می‌توانند دست ما را بگیرند.



