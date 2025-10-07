نمایش انتخابات سوریه، عبرتی برای حامیان استبداد است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و شصتمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه، به‌ویژه رزمندگان و فرماندهان عالی‌رتبه و همچنین شهدای دانشمند هسته‌ای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، با مرور رویدادهای مهم تقویم رسمی کشور، به مناسبت پانزدهم مهر، روز روستا و عشایر، اظهار داشت: روستائیان عزیز در کشور ما از جایگاه والایی برخوردارند. این عزیزان با تلاش بی‌وقفه خود، قوت و نیازهای اولیه جامعه و حتی امنیت غذایی ما را تأمین می‌کنند؛ همچنین عشایر نیز در بخش‌های مختلف نقش بسزایی دارند. این روز را به همه روستائیان و عشایر عزیز تبریک عرض کرده و آن را گرامی می‌داریم.

وی همچنین به مناسبت شانزدهم مهر، روز جهانی کودک، افزود: به همین مناسبت، برنامه نمایش فیلم کودک در حال برگزاری است. امیدواریم جایگاه کودک و تربیت کودکان در جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی مورد توجه قرار گیرد و این نسل آینده‌ساز در مسیر رشد و بالندگی به جایگاه شایسته خود دست یابد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر جهانی و به‌ویژه انتخابات پارلمانی سوریه در ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، که نخستین انتخابات پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود، نسبت به برخی تفکرات داخلی هشدار داد و آن را عبرتی برای جامعه ایران دانست.

وی با نگاهی به روند برگزاری این انتخابات، که تحت نظارت دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع (معروف به ابومحمد الجولانی، رهبر سابق گروهک تروریستی تحریر الشام)، برگزار شد، تأکید کرد: در این انتخابات، تنها دو گروه مجاز به شرکت بودند؛ یکی که مستقیماً توسط جولانی معرفی شده و دیگری از سوی افرادی که او تأیید کرده است. این یعنی انتخاباتی که ظاهری از آزادی دارد، اما در باطن کاملاً کنترل‌شده و فاقد رقابت واقعی است؛ حتی اعلام شده که هیچ‌گونه اعتراضی مجاز نیست، که این خود نشان‌دهنده عمق استبداد است.

چمران با یادآوری عمق سیاست های کثیف غربی در منطقه به دیدار الشرع با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ضمن تاکید بر اینکه هردو این افراد از یک قماش اند و در نهایت مجری سیاست های کثیف امریکا هستند؛ افزود: وقتی انتخابات سوریه را می‌بینم، نگاهی به برخی دوستان داخلی خود می‌اندازم که دنبال چنین تفکراتی آنهم بر پایه برپایی حکومتی مشابه هستند؛ حکومتی که حتی با دشمنش دست بدهد و دیدار کند؛ اما آنچه در سوریه رخ داد، عبرتی روشن است. یک عده که فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند، باید ببینند آنجا چه خبر است و بدانند که چنین مدل‌هایی نه تنها آزادی نمی‌آورد، بلکه به استبداد جدیدی دامن می‌زند.

وی این اتفاقات را هشداری برای مردم ایران دانست و گفت: دوستان و مردم عزیز ما باید با هوشیاری به این تجربیات جهانی بنگرند تا از تکرار اشتباهات دیگران در امان بمانند. هدف ما، حفظ وحدت و پیشرفت واقعی است، نه مدل‌های شکست‌خورده.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی با اشاره به توقیف کاروان جهانی صمود توسط نیروهای رژیم صهیونیستی، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق بارز نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانست.

وی با تأکید بر نقش این کاروان در حمایت از مردم مظلوم غزه اظهار داشت: کاروان صمود، نمادی از همبستگی جهانی برای شکستن محاصره ظالمانه غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه است. رژیم اشغالگر قدس در اقدامی غیرقانونی، کشتی‌های این کاروان را در آب‌های بین‌المللی توقیف و بیش از ۴۴۰ فعال حقوق بشر، از جمله چهره‌های برجسته‌ای چون گرتا تونبرگ، را بازداشت کرد.

چمران افزود: رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، ایالات متحده، با این اقدامات خود را در برابر وجدان بشری منزوی کرده‌اند و این جنایت نشان‌دهنده خوی تجاوزکارانه آنهاست و یقیناً فشارهای جهانی، آزادی همه این فعالان را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.

رئیس شورای شهر تهران به موج گسترده اعتراضات جهانی علیه این اقدام اشاره کرد و گفت: تظاهرات عظیمی در سراسر جهان، از اروپا تا آمریکای لاتین و آسیا ، علیه رژیم اشغالگر و حمایت‌های بی‌قیدوشرط آمریکا از آن برگزار شده است و این همبستگی جهانی، نشانه‌ای از بیداری وجدان‌های آزاده در برابر ظلم در غزه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ترکیه، بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ معاصر این کشور در حمایت از فلسطین، مردم غزه و کاروان صمود برگزار شده است. هزاران نفر در استانبول و آنکارا به خیابان‌ها آمدند و صدای مظلومان را به گوش جهانیان رساندند. این رویداد، عزم ملت‌ها را برای پایان دادن به این ظلم نشان می‌دهد.

چمران در ادامه از ملت‌های آزاده جهان دعوت کرد تا در این همبستگی جهانی مشارکت کنند و تأکید کرد: کاروان صمود نه تنها برای کمک‌رسانی، بلکه برای رساندن پیام مقاومت و عدالت‌خواهی شکل گرفته است. پیروزی از آن مظلومان است.

وی با اشاره به تنش‌های اخیر در دریای کارائیب و اقدامات نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا، این حرکات را به شدت محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از سیاست‌های استعماری واشنگتن برشمرد و دلایل این اقدامات را «بسیار واهی و پوچ» دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ایالات متحده با بهانه‌های ساختگی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نیروهای خود را در مرزهای دریایی ونزوئلا مستقر کرده و تا کنون چندین کشتی و قایق را هدف قرار داده است. این اقدامات منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه و غرق شدن قایق‌ها شده و تنها بهانه‌ای برای توجیه تجاوز به یک کشور مستقل است. آمریکا همیشه به دنبال یافتن دلیلی برای دخالت نظامی و تجاوز به حاکمیت ملت‌های آزاده است.

وی در صحن شورا با اشاره به مذاکرات اخیر آتش‌بس در غزه که هنوز وضعیت آن نامعلوم و نتایج آن مبهم است، تأکید کرد که حمایت‌های بی‌جا از چنین مذاکراتی، به جای دوری از رژیم اشغالگر قدس، وضعیت را بدتر می‌کند.

چمران با انتقاد از برخی حمایت‌ها از این آتش‌بس اظهار داشت: این همه حمایتی که عده‌ای از این آتش‌بس می‌کنند، اگر یک‌دهم آن را صرف دوری از اسرائیل می‌کردند، وضع‌شان بسیار بهتر بود. حتی قطر، پس از تجاوز به خاکش و بمباران‌های اخیر، حاضر به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی نشد؛ به هر حال، این مذاکرات به جایی نخواهد رسید، زیرا آمریکا هرگز میانجی خوبی نبوده؛ بلکه خود آمریکا یک طرف مذاکره است و پشت سر اسرائیل ایستاده وهمه دنیا می‌دانند که بدون حمایت آمریکا، رژیم اشغالگر وجود نخواهد داشت.

وی افزود: کسی که خود را میانجی معرفی می‌کند، کلاه سر همه می‌گذارد و این کلاهی است که جهان به زودی متوجه آن خواهد شد؛ ان‌شاءالله روزی را شاهد باشیم که دنیای ما بدون وجود این رژیم اشغالگر کودک‌کش، خشن و بی‌منطق بر روی زمین باشد.

رئیس شورای شهر تهران از ملت‌های آزاده جهان خواست تا با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها بایستند و تأکید کرد که پیروزی نهایی با مظلومان است و این رژیم محکوم به نابودی است.