به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی قره‌داغی از آغاز بیست‌وهشتمین دوره ازدواج دانشجویی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۶ زوج دانشجو برای شرکت در طرح ملی «هم‌سفر تا بهشت» ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: ثبت‌نام این دوره از ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر آغاز شده و تا ۳۰ مهر ادامه دارد. اعزام زوج‌های دانشجو به مشهد مقدس نیز از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برنامه‌ریزی شده است.

قره‌داغی افزود: اقامت زوج‌ها در این سفر معنوی در هتل‌های درجه یک پیش‌بینی شده است تا تجربه‌ای خاطره‌انگیز برای آنان رقم بخورد. قره‌داغی با بیان شرایط ثبت‌نام گفت: زوج‌هایی که تاریخ عقد رسمی آنان بین یکم فروردین ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ باشد، می‌توانند در این دوره شرکت کنند. همچنین حداقل یکی از زوجین باید در زمان عقد دانشجو بوده باشد، اما الزامی به دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام وجود ندارد. در صورت دانشجو بودن هر دو نفر، فقط یکی از آنان باید به‌عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت‌نام کند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان زنجان با اشاره به آمار دوره‌های گذشته گفت: سال گذشته ۲۲۵ زوج دانشجو در استان زنجان در این طرح شرکت کردند.

قره داغی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، از میان حدود ۲ هزار و ۷۰۰ زوج دانشجو، تنها ۶۴ مورد طلاق ثبت شده که معادل ۲.۳ درصد از کل ازدواج‌های دانشجویی است.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان زنجان گفت: این برنامه‌ها بتواند به ترویج ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده در بین دانشجویان کمک شایانی کند.