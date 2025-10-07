به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین موضع گیری خود مربوط به اسیران صهیونیست نزد حماس، با ارسال نامه ای به خانواده‌های این اسیران بی آنکه به ادامه جنایت های صهیونیست های اشغالگر علیه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین به عنوان مسبب مشکلات در منطقه غرب آسیا اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: از ۷ اکتبر (عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی)، من مصمم به بازگرداندن همه اسیران بوده‌ام. می خواهم نابودی حماس را تضمین کنم تا هرگز اقدامات خود (دفاع مشروع در برابر متجاوز اشغالگر) را تکرار نکند. ما همچنان متعهد به پایان دادن به این درگیری هستیم!

رئیس‌ جمهور آمریکا در این نامه با طرح ادعایی مضحک، مدعی شد: به صورت خستگی‌ناپذیری برای احیای سیاست خارجی مبتنی بر صلح از طریق قدرت تلاش خواهم کرد.

این در حال حالیست که فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» پیشتر گفته بود که حوادث مسجدالاقصی نشان دهنده ماهیت جنایتکارانه و تفکر نژادپرستی حاکم بر صهیونیست در تعامل با ملت و مقدسات فلسطین است.