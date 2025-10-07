  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

قافله باشی: ۸۶ هزار جلد کتاب در کتابخانه های آبیک وجود دارد

قزوین- سرپرست اداره کل کتابخانه های استان قزوین گفت: بیش از ۸۶ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های شهرستان موجود است و امیدواریم با کمک خیرین این تعداد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه قافله‌باشی در دیدار با امام جمعه آبیک با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های شهرستان گفت: در حال حاضر شهرستان آبیک دارای سه کتابخانه فعال است و یک کتابخانه دیگر نیز در شهر قشلاق در حال راه‌اندازی می‌باشد که با بهره‌برداری از آن، دسترسی مردم به منابع مطالعاتی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۶ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های شهرستان موجود است، افزود: با توجه به استقبال چشمگیر مردم از کتابخوانی، به‌ویژه در حوزه‌های مذهبی، کمک‌درسی، روانشناسی و رمان، از امام جمعه محترم درخواست داریم تا با دعوت از خیرین، در تهیه و تأمین کتاب‌های مورد نیاز ما را یاری نمایند.

قافله‌باشی همچنین پیشنهاد برگزاری یک جشن گلریزان با محوریت کتاب را مطرح کرد و گفت: برپایی چنین مراسمی در یکی از نمازهای جمعه شهرستان می‌تواند زمینه‌ای برای جمع‌آوری کتاب‌های مطالعه‌شده و بلااستفاده باشد تا این منابع ارزشمند در اختیار عموم مردم قرار گیرد و چرخه مطالعه در جامعه تقویت شود.

وی در ادامه افزود: کتابخانه‌ها تنها محل نگهداری کتاب نیستند، بلکه می‌توانند به پایگاه‌های فرهنگی پویا تبدیل شوند. با حمایت نهادهای مذهبی و مشارکت مردمی، می‌توانیم گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای فرهنگ مطالعه برداریم.

