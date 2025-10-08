بیژن سلیمان‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اهمیت تاریخی و زیست‌محیطی چشمه‌علی، از تداوم تلاش‌ها برای احیای این اثر ارزشمند خبر داد و گفت: چشمه‌علی نه‌تنها نمادی میراثی، بلکه ظرفیتی آبی با اهمیت برای منطقه به شمار می‌رود.

فرماندار ری، در ادامه اظهار داشت: چشمه‌علی از دیرباز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان ری شناخته می‌شود و علاوه بر جایگاه تاریخی خود، در تأمین و پایداری منابع آبی منطقه نیز نقشی مؤثر دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نسبت به وضعیت این اثر پس از اجرای خط مترو، افزود: مطالبات مردم در خصوص احیای چشمه‌علی کاملاً به‌حق است و دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند پاسخگوی این مطالبه عمومی باشند.

سلیمان‌پور گفت: در همین راستا، پیگیری‌های مستمری انجام شده و بر اساس اعلام شهردار منطقه ۲۰ تهران، مشاور پروژه مشخص و مطالعات فنی و کارشناسی در حال انجام است.

فرماندار ری در ادامه با بیان اینکه جلسات متعددی با کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و منابع طبیعی برگزار شده است، ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح پیشنهادی مشاور و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان احیای چشمه‌علی و بازگرداندن آن به وضعیت مطلوب فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین مسیر جریان آب و رفع انحرافات ناشی از ساخت‌وسازهای مترو نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است و تا رسیدن به نتیجه نهایی، این موضوع با جدیت و حساسیت دنبال خواهد شد.